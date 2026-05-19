Tích cực hướng dẫn kỹ năng, thông tin về thiên tai

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, thiên tai xảy ra với tần suất và cường độ khó lường, các ngành chức năng và địa phương trong tỉnh đang triển khai đồng bộ, sâu rộng công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Người dân xã Tiên Trang tham gia diễn tập ứng phó với mưa bão.

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, bão và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các ngành có liên quan của tỉnh và các phường, xã đã chủ động rà soát, bổ sung nội dung hướng dẫn, tập huấn phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Công tác tập huấn được triển khai thường xuyên, bảo đảm sát tình hình từng địa bàn, nhất là khu vực miền núi, biên giới, ven biển, những nơi có nguy cơ cao xảy ra thiên tai.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 5/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các sở, ngành liên quan đã phối hợp tổ chức 32 lớp tập huấn với hơn 3.500 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào kỹ năng phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu ban đầu, phương án di dời dân cư, bảo đảm an toàn hồ đập, ứng phó bão lũ và xử lý tình huống khẩn cấp.

Cùng với công tác đào tạo, hoạt động diễn tập thực tế cũng được đặc biệt chú trọng. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai cấp tỉnh tại xã Tiên Trang với hơn 600 người tham gia. Các tình huống giả định được xây dựng sát thực tế như bão mạnh đổ bộ, ngập lụt diện rộng, kêu gọi tàu thuyền, chia cắt giao thông... Qua diễn tập, lực lượng chức năng và người dân được trực tiếp thực hành kỹ năng xử lý tình huống, phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, nâng cao khả năng phản ứng nhanh khi thiên tai xảy ra. Đặc biệt, các địa phương trong tỉnh còn tổ chức diễn tập ứng phó thiên tai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần hoàn thiện cơ chế chỉ huy, điều hành và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để thích ứng với yêu cầu mới trong công tác phòng, chống thiên tai hiện nay.

Không chỉ dừng lại ở các lớp tập huấn chuyên sâu, hoạt động tuyên truyền đến cộng đồng dân cư cũng được triển khai với quy mô lớn. Trong thời gian qua, toàn tỉnh đã tổ chức 1.197 hội nghị tuyên truyền cho cán bộ, người dân và cộng đồng liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai; cấp phát trên 1.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật và bản tin thiên tai. Hệ thống truyền thanh cơ sở, phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cập nhật, phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai cho người dân với hơn 3.600 tin, bài. Nhiều nội dung tuyên truyền được thực hiện dưới hình thức trực quan, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, toàn tỉnh còn tổ chức 6 lớp tập huấn với 319 học viên là cán bộ, công chức, người làm công tác bố trí dân cư. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia tham mưu, tổ chức sơ tán, ổn định đời sống cho người dân khi xảy ra thiên tai, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét.

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030”, năm 2026 các ngành liên quan đang tích cực phối hợp với các xã, phường tổ chức hội nghị tuyên truyền, lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên đề và phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư, phấn đấu trên 90% cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới, vùng biển được phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa và ứng phó thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng Phòng Phòng chống thiên tai, Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa, cho biết: “Các đơn vị đang tích cực phối hợp với các xã, phường tổ chức các hội nghị tuyên truyền, các lớp tập huấn nghiệp vụ theo chuyên đề và pháp luật về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai. Các nền tảng số, mạng xã hội, hệ thống cảnh báo trực tuyến được các địa phương, đơn vị khai thác hiệu quả nhằm truyền tải nhanh chóng thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến người dân”.

Có thể thấy, việc đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai đang tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Khi mỗi người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, khả năng ứng phó của cộng đồng trước thiên tai sẽ ngày càng được nâng cao.

Bài và ảnh: Lê Hợi