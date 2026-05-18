Xã Hoằng Tiến tập huấn triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc cho tàu cá

Sáng 18/5, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND xã Hoằng Tiến tổ chức hội nghị tập huấn triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc cho tàu cá trên địa bàn và hướng dẫn cấp giấy phép sử dụng tần số thiết bị vô tuyến điện cho các chủ tàu chưa được cấp phép.

Hiện nay, xã Hoằng Tiến có 72 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đang tham gia khai thác thủy sản, trong đó 35 tàu đã được lắp đặt thiết bị vô tuyến điện phục vụ công tác thông tin liên lạc trên biển.

Tại hội nghị, các chủ tàu cá, ngư dân và chủ phương tiện nghề cá đang sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn được phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn thông tin liên lạc trên biển; quy định về trang bị, quản lý, khai thác và sử dụng thiết bị thông tin liên lạc đối với tàu cá.

Hội nghị cũng đã triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới và các tình huống khẩn cấp trên biển. Cấp phát tài liệu và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép sử dụng tần số thiết bị vô tuyến điện theo quy định của pháp luật cho các chủ tàu.

Bên cạnh đó, các chủ tàu được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số thiết bị vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.

Tuyết Mai (CTV)