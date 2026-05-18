Xã Hoằng Tiến tập huấn triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc cho tàu cá

Tuyết Mai (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/5, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND xã Hoằng Tiến tổ chức hội nghị tập huấn triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc cho tàu cá trên địa bàn và hướng dẫn cấp giấy phép sử dụng tần số thiết bị vô tuyến điện cho các chủ tàu chưa được cấp phép.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Hiện nay, xã Hoằng Tiến có 72 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đang tham gia khai thác thủy sản, trong đó 35 tàu đã được lắp đặt thiết bị vô tuyến điện phục vụ công tác thông tin liên lạc trên biển.

Tại hội nghị, các chủ tàu cá, ngư dân và chủ phương tiện nghề cá đang sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn được phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn thông tin liên lạc trên biển; quy định về trang bị, quản lý, khai thác và sử dụng thiết bị thông tin liên lạc đối với tàu cá.

Hội nghị cũng đã triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới và các tình huống khẩn cấp trên biển. Cấp phát tài liệu và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép sử dụng tần số thiết bị vô tuyến điện theo quy định của pháp luật cho các chủ tàu.

Bên cạnh đó, các chủ tàu được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số thiết bị vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.

Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới

(Baothanhhoa.vn) - "Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của Nhân dân". Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nhiều thập niên trước, đến nay vẫn còn...
Xây dựng “làng quê số”

(Baothanhhoa.vn) - Từ nền tảng chuyển đổi số ở cơ sở, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần hình thành những "làng quê số" trên nền tảng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Thọ Xuân đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thọ Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra 28 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu hoàn thành. Để các chỉ tiêu sớm đi vào cuộc sống, xã đã tập trung xây dựng chương trình hành động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp...
“Mạch sống” của bản làng

(Baothanhhoa.vn) - Đầu hạ, bản làng vùng cao xứ Thanh dịu mát trong sắc xanh của núi rừng. Sau những cơn mưa đầu mùa, con sông, con suối trở nên căng đầy nước hơn, uốn mình qua những nếp nhà sàn thấp thoáng. Bao đời nay, dòng nước mát lành ấy đã góp phần tạo nên nhịp...
