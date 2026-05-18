Trục vớt thành công 2 tàu cá bị chìm do dông lốc

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương của lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương, cả hai phương tiện đã được trục vớt thành công và đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng lai dắt tàu bị nạn vào bờ.

Như đã thông tin, rạng sáng 17/5, do ảnh hưởng của dông và gió mạnh, một số tàu cá đang neo đậu tại cửa Lạch Ghép, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị đứt dây neo và trôi tự do. Trong đó có 2 tàu cá bị chìm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã lập tức triển khai lực lượng, khẩn trương phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và ngư dân tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân trục vớt thành công tàu bị nạn.

Với sự nỗ lực của các lực lượng, đến sáng nay 18/5, cả 2 tàu cá bị chìm đã được trục vớt thành công. Sự cố không gây thiệt hại về người.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa hỗ trợ người dân thu gom ngư lưới cụ.

Đồn Biên phòng Hải Hòa đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND phường Ngọc Sơn để hỗ trợ, động viên các chủ phương tiện khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và quay trở lại vươn khơi bám biển.

Lê Hòa