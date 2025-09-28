Starbucks cắt giảm 900 nhân sự và đóng cửa hàng loạt cửa hàng tại Bắc Mỹ trong kế hoạch tái cấu trúc

Starbucks - chuỗi cà phê lớn nhất thế giới vừa thông báo sẽ sa thải khoảng 900 nhân sự khối văn phòng và tiến hành đóng cửa một số cửa hàng tại Mỹ và Canada. Động thái này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc toàn diện nhằm cắt giảm chi phí và khôi phục tăng trưởng sau nhiều quý doanh thu sụt giảm.

Starbucks sẽ cắt giảm 900 nhân sự khối văn phòng và đóng cửa nhiều cửa hàng tại Bắc Mỹ.

Theo công bố, các vị trí bị ảnh hưởng chủ yếu thuộc khối hỗ trợ, không liên quan trực tiếp đến nhân viên phục vụ tại cửa hàng. Starbucks ước tính chi phí cho quá trình tái cấu trúc, bao gồm trợ cấp thôi việc, chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng và chi phí đóng cửa cửa hàng, có thể lên tới 1 tỷ USD. Công ty dự kiến giảm khoảng 1% tổng số cửa hàng ở Bắc Mỹ, song vẫn duy trì mạng lưới gần 18.300 địa điểm vào cuối năm tài chính 2025.

CEO Brian Niccol cho biết, việc đóng cửa sẽ tập trung vào những cửa hàng không thể mang lại trải nghiệm như kỳ vọng hoặc kém hiệu quả về tài chính. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi cần tái đầu tư vào những địa điểm có khả năng phục vụ tốt hơn và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng”.

Starbucks đang chịu nhiều sức ép khi doanh số cửa hàng tương đương tại Bắc Mỹ liên tục giảm trong sáu quý gần đây. Nguyên nhân được cho là do chi phí vận hành tăng cao, lạm phát ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng, cùng với sự cạnh tranh gay gắt từ các chuỗi cà phê nhỏ và mô hình phục vụ nhanh.

Liên minh lao động Starbucks Workers United đã chỉ trích kế hoạch cắt giảm, song công ty khẳng định việc lựa chọn cửa hàng đóng cửa không liên quan đến hoạt động công đoàn. Starbucks cũng cho biết sẽ nỗ lực sắp xếp nhân viên bị ảnh hưởng sang các cửa hàng khác, hoặc chi trả gói trợ cấp khi không thể bố trí công việc mới.

Với chiến lược tái cấu trúc này, Starbucks kỳ vọng có thể tinh gọn bộ máy, tái phân bổ nguồn lực và cải thiện trải nghiệm khách hàng, qua đó khởi động lại đà tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, AP, The Guardian