Singapore ngừng cấp đăng ký cho xe chạy xăng mới từ năm 2030

Singapore sẽ ngừng đăng ký xe chạy xăng mới vào năm 2030, hướng tới sử dụng hoàn toàn xe năng lượng sạch vào năm 2040 và đang thúc đẩy phát triển các loại cơ sở hạ tầng để đáp ứng.

Giao thông ở Singapore. (Nguồn: torque)

Chính phủ đã có kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn sang các loại xe sử dụng năng lượng sạch hơn, chẳng hạn như xe điện và xe hybrid, và loại bỏ dần tất cả các loại xe sử dụng nhiên liệu đốt trong (ICE).

Xu hướng sử dụng xe điện tại Singapore đang ngày càng phổ biến, tăng 52% trong chưa đầy một năm, từ 26.200 xe vào cuối năm 2024 lên 39.800 trong năm 2025. Trong năm nay, xe điện chiếm khoảng 41% số xe mới đăng ký.

Tuy nhiên, chính sách này cũng gây tâm lý phản ứng từ những người đam mê xe cổ và siêu xe, coi động cơ đốt trong là một phần văn hóa ô tô với những cảm xúc mà xe điện không thể thay thế. Ngoài ra lực lượng lao động liên quan đến ngành xe đốt trong cũng đứng trước các lo lắng về công việc và xu hướng nghề nghiệp của mình trong tương lai.

Một số người sử dụng xe xăng nêu hoài nghi về khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng sạc và một số loại xe nhất định như xe cấp cứu có thể vẫn phải sử dụng xe động cơ đốt trong.

Các chuyên gia cho biết, với việc chuyển sang sử dụng năng lượng sạch hơn, các trạm xăng ở Singapore sẽ chứng kiến sự suy giảm trong 15 năm tới.

Giáo sư Lawrence Loh từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho biết trong số 180 trạm xăng ở Singapore, dự kiến 1/4 trạm xăng sẽ mất lợi nhuận và phải đóng cửa vào năm 2035 tại những nơi mà “xe điện chiếm ưu thế." Bất chấp các nỗ lực tìm kiếm lợi ích khác như cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng, các dự báo cho thấy tổng lợi nhuận của các trạm xăng sẽ giảm 30% vào năm 2035.

Giáo sư Loh kêu gọi tối ưu hóa các trạm xăng nhưng cũng nhấn mạnh không thực tế khi cho rằng tất cả các trạm xăng có thể chuyển đổi thành trạm sạc nhanh. Người dùng sẽ thay đổi cách sạc xe vì ngày càng có nhiều điểm sạc xe thu phí ở các khu dân cư và tòa nhà văn phòng, làm giảm nhu cầu về các trạm sạc tập trung.

Phó Giáo sư Walter Theseira tại Đại học Khoa học Xã hội Singapore, cho biết mô hình trạm sạc nhanh không mang nhiều ý nghĩa ở Singapore, vì người dùng sẽ tiết kiệm chi phí khi sử dụng sạc chậm tại các bãi đậu xe và trung tâm thương mại cùng nhiều nơi khác.

Do sự phổ biến của các điểm sạc chậm, các trạm sạc nhanh tập trung sẽ không kinh tế đối với hầu hết người dùng mà chỉ phù hợp hơn với xe chạy dịch vụ, người dùng hơn dung lượng pin trong một ngày.

Theo một chuyên gia môi trường, việc chuyển đổi địa điểm trạm xăng sang mục đích sử dụng khác cũng sẽ là một thách thức.

Nhà sinh thái học bảo tồn Rachel Oh cho biết quá trình ngừng hoạt động của một trạm xăng bao gồm đánh giá địa điểm và khảo sát ô nhiễm, sau đó là tháo dỡ các bồn chứa và đường ống ngầm, đào đất bị ô nhiễm và xử lý đất tiếp theo.

Cơ quan Tái phát triển Đô thị (URA) cho biết các yếu tố như việc áp dụng xe điện ngày càng tăng sẽ được xem xét khi nghiên cứu việc chuyển đổi địa điểm trạm xăng sang mục đích sử dụng thay thế. Nhiều trạm xăng đã chủ động ứng phó với xu hướng xe điện và cung cấp dịch vụ sạc xe điện.

Theo Cơ quan Giao thông Đường bộ (LTA), Singapore đã đạt được gần một nửa mục tiêu với 24.000 điểm sạc được lắp đặt tính đến tháng 9/2025, với mục tiêu triển khai 60.000 điểm sạc trên toàn đảo vào năm 2030.

LTA và Cơ quan thị trường năng lượng (EMA) cũng đang tiến hành xác định tác động của xu hướng sử dụng xe điện và các trạm sạc đối với cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Dipti Srinivasan, Giáo sư tại NUS, Singapore có thể vượt con số 60.000 trạm sạc trên cả nước khi tất cả ôtô đều sử dụng năng lượng sạch vào năm 2040.

Giáo sư Dipti Srinivasan cho rằng việc điện khí hóa hoàn toàn hệ thống giao thông chắc chắn sẽ làm tăng nhu cầu về điện, với thách thức lớn nhất là sự gia tăng đột biến về tải trọng đỉnh điểm nếu nhiều chủ xe điện cùng cắm sạc sau giờ làm việc.

Các cơ quan chức năng Singapore đang tìm kiếm khả năng sạc thông minh, bao gồm sử dụng bộ điều khiển thông minh, công tắc và thuật toán để thay đổi lịch trình, khối lượng và tốc độ sạc xe điện, giúp giảm tác động lên lưới điện và cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho các hình thức công nghệ sạc khác.

Ngay cả khi cơ sở hạ tầng đang bắt kịp với số lượng xe điện ngày càng tăng, rào cản lớn nhất vẫn có thể là thay đổi tư duy về cách sử dụng xe điện để cơ sở hạ tầng đó có hiệu quả.

Một số công ty sạc cho rằng không nên đánh đồng cách sạc xe với cách nạp nhiên liệu của xe xăng, dầu truyền thống. Lợi thế của xe điện là có thể sạc cùng lúc với các hoạt động thường nhật như sạc tại nơi làm việc trong giờ làm việc, tại các trung tâm mua sắm hoặc quán ăn, nơi bộ sạc nhanh cho phép sạc nhanh trong khi tài xế chạy việc vặt hoặc sạc qua đêm tại khu dân cư.

Điều này đòi hỏi sự thay đổi tư duy vì những người lái xe hiện nay đang quen với trải nghiệm ở trạm xăng và không thể sạc đầy xe điện trong vòng 5 phút. Các chuyên gia cũng cho rằng phương pháp sạc nhanh không phải là giải pháp bền vững vì chi phí cao, gây thêm áp lực cho lưới điện trong khi ưu tiên phát triển điểm sạc chậm sẽ đáp ứng nhu cầu./.

Theo TTXVN