Sẵn sàng ứng phó tình huống khi vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNĐ

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống trong điều kiện vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời tình huống xấu có thể xảy ra.

Ảnh minh họa

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Trước đó , theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 1h ngày 16/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,5-13,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động tại khu vực trên cần lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Khuyến cáo, thông tin dự báo về diễn biến vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới sẽ được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử: www.nchmf.gov.vn.

Theo VOV