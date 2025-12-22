Bảo vệ công trình thủy lợi nội đồng

Để góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững, các địa phương và các công ty thủy nông của tỉnh đã đồng loạt ra quân làm thủy lợi mùa khô, chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2026 thắng lợi. Hiện nay, trên khắp các cánh đồng, phong trào làm thủy lợi mùa khô đang diễn ra khẩn trương nhằm bảo đảm hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu vớt bèo khơi thông dòng chảy trên tuyến kênh Bắc, bảo đảm phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Hơn một tháng qua, xã Nông Cống đã tập trung huy động lực lượng tập trung nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn trong mùa khô với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Xã Nông Cống đang huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác thủy lợi nội đồng nhằm phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước; bảo đảm thực hiện tốt việc trữ nước phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do nắng nóng, hạn hán gây ra.

Theo kế hoạch, toàn xã sẽ nạo vét, dọn cỏ với tổng chiều dài 103.583m, khối lượng nạo vét là 37.322m3 kênh mương. Trong đó, riêng hệ thống kênh, mương nội đồng là 90.483m với khối lượng đào đất đắp 27.029m3. Đối với kênh liên xã, số lượng kênh phải nạo vét, làm cỏ với tổng chiều dài 13.100m, khối lượng đào đất đắp 10.293m3. Khối lượng thực hiện này sẽ góp phần không nhỏ trong quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã, tăng thu nhập của nông dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, Bùi Phú Thịnh cho biết: “Công tác làm thủy lợi mùa khô là một trong những công trình, phần việc được địa phương ưu tiên thực hiện. Bởi, nếu không tiến hành nạo vét, duy tu, cải tạo thường xuyên thì các kênh mương rất nhanh bị bồi lắng và làm hạn chế dòng chảy, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tiêu thoát nước, dẫn nước phục vụ sản xuất của người dân”.

Phát huy vai trò chủ lực, các công ty thủy nông của tỉnh cũng đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các địa phương, các HTX nông nghiệp ra quân nạo vét kênh mương kết hợp làm đường nội đồng theo chuẩn NTM nâng cao; tu bổ, sửa chữa nâng cấp công trình kênh mương, cống đập cấp I, cấp II. Tổ chức kiểm tra, rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thủy lợi được giao quản lý, khai thác. Cụ thể, tại tuyến kênh Bắc do Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý có chiều dài hơn 50km, lấy nước từ đập thủy lợi Bái Thượng trên sông Chu, có nhiệm vụ tưới tiêu cho hơn 50.000ha đất sản xuất nông nghiệp của các địa phương. Để khơi thông dòng chảy đảm bảo tưới tiêu, gần 1 tháng qua, công ty đã huy động nhiều máy móc cơ giới cùng cán bộ, công nhân phối hợp với các địa phương liên quan tập trung ra quân nạo vét. Đến nay, tuyến kênh đã cơ bản được dọn sạch, thông thoáng, khối lượng bùn, rác trục vớt đạt gần 200 nghìn m3.

Ghi nhận tại nhiều địa phương, dù đã bước sang những tháng mùa khô nhưng đến thời điểm hiện tại chưa có dấu hiệu khô hạn, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, để chủ động sản xuất cho vụ xuân sắp đến, cũng như sẵn sàng các phương án ứng phó với điều kiện thời tiết bất lợi, hiện nay các địa phương đang chủ động thực hiện công tác thủy lợi trên địa bàn. Theo đó, các địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực và ưu tiên bố trí vốn để thực hiện công tác thủy lợi nội đồng, chủ yếu là nạo vét kênh mương và nâng cấp, gia cố hệ thống đê bao, bờ bao, bảo đảm đủ nước khi khô hạn và tiêu thoát nước khi ngập úng.

Từ cuối tháng 10/2025, các địa phương, công ty thủy nông của tỉnh đã khẩn trương, đồng loạt ra quân làm thủy lợi nội đồng; tổ chức đắp ấp trúc bờ vùng, bờ thửa kết hợp làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; tiến hành giải tỏa các vật cản, vớt bèo rác trên toàn hệ thống kênh, mương để khơi thông dòng chảy, chống ách tắc; tiến hành giải tỏa các vi phạm hành lang, lấn chiếm cản trở dòng chảy của các tuyến sông tiêu. Đến ngày 15/12, các địa phương, đơn vị đã ra quân nạo vét được 1.305.262,61m3, đạt 107,7% kế hoạch. Trong đó, kênh liên huyện, liên xã là 447.103,83m3; kênh nội đồng là 858.158,78m3.

Bên cạnh công tác nạo vét các tuyến kênh mương đầu nguồn, nội đồng, các địa phương còn phối hợp với các tổ hợp tác, HTX kiểm tra, nâng cấp các trạm bơm tập trung, nhằm bảo đảm hoạt động tốt, tránh hỏng hóc để từ đó sẵn sàng phục vụ cho các phương án sản xuất. Cùng với sự vào cuộc của các cấp quản lý trong việc nạo vét, cải tạo kênh mương, các địa phương còn vận động người dân thực hiện các công trình thủy lợi mùa khô, nạo vét các tuyến kênh nội đồng phục vụ sản xuất.

Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương và các công ty thủy nông của tỉnh trong việc triển khai, ra quân làm thủy lợi mùa khô sẽ góp phần khai thác, phát huy hiệu quả vai trò các công trình thủy lợi, bảo đảm phục vụ sản xuất, phòng, chống thiên tai, nâng cao ý thức bảo vệ công trình thủy lợi nội đồng, ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh các vi phạm mới.

Bài và ảnh: Minh Hà