Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

NM
(Baothanhhoa.vn) - Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Tàu thuyền hoạt động tại khu vực giữa Biển Đông cần lưu ý chủ động phòng tránh mưa dông, gió mạnh, sóng lớn. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 1h ngày 16/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,5-13,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động tại khu vực trên cần lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

NM

Các tin đã đưa

Đường tới Net Zero, cần cộng đồng trách nhiệm (Bài 2): Từ “nhà máy thông minh” đến vùng nguyên liệu carbon thấp

Đường tới Net Zero, cần cộng đồng trách nhiệm (Bài 2): Từ “nhà máy thông minh” đến vùng nguyên liệu carbon thấp

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Từ những hành động nhỏ như đạp xe, lựa chọn mua các sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường, trồng thêm cây xanh..., thông điệp “Giờ Trái Đất” đang tác động tích cực đến việc cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng các giải pháp tối ưu hóa hoạt...
Huế khởi động mô hình thí điểm “Đặt cọc-Hoàn trả” đầu tiên tại Đông Nam Á

Huế khởi động mô hình thí điểm “Đặt cọc-Hoàn trả” đầu tiên tại Đông Nam Á

Môi trường
Ngày 14/9, Dự án "Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam" do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam WWF-Na Uy tài trợ thông qua WWF-Việt Nam phối hợp Trường Đại học Khoa học Huế tổ chức Lễ ra mắt mô hình thí điểm "Đặt cọc-Hoàn trả" tại thành phố Huế.
