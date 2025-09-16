Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Tàu thuyền hoạt động tại khu vực giữa Biển Đông cần lưu ý chủ động phòng tránh mưa dông, gió mạnh, sóng lớn. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 1h ngày 16/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,5-13,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông.