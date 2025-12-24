Nhiều giải pháp kiểm soát môi trường biển

Là địa bàn trung tâm du lịch biển của tỉnh, phường Sầm Sơn tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ, hoạt động kinh doanh ven bờ. Điều này tạo động lực phát triển kinh tế, song cũng kéo theo nguy cơ ô nhiễm môi trường biển nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Nhận thức rõ vấn đề này, chính quyền phường Sầm Sơn đã coi việc quản lý nguồn thải từ đất liền là “chìa khóa” quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường biển.

Các lực lượng tham gia dọn vệ sinh môi trường tại tuyến đường Hồ Xuân Hương (phường Sầm Sơn).

Để hạn chế tối đa nguồn rác thải, công tác rà soát, thống kê các nguồn phát sinh chất thải được chính quyền phường thực hiện thường xuyên. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn được yêu cầu ký cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác tại nguồn, thu gom rác đúng thời gian, đúng địa điểm quy định. Đặc biệt, phường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở kinh doanh, kiên quyết xử lý các trường hợp xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Song song với đó, hạ tầng thu gom rác thải được đầu tư, nâng cấp. Các tuyến đường ven biển, khu vực bãi tắm được bố trí thêm thùng rác công cộng, tăng tần suất thu gom trong mùa cao điểm du lịch. Lực lượng dọn vệ sinh môi trường được huy động làm việc theo ca, đảm bảo rác thải sinh hoạt được thu dọn kịp thời, không để tồn đọng kéo dài gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường biển.

Một điểm nhấn trong công tác kiểm soát môi trường tại phường Sầm Sơn là sự vào cuộc quyết liệt trong xử lý các điểm nóng về ô nhiễm. Những khu vực thường xuyên phát sinh rác thải, nước thải như cửa cống thoát nước ra biển, khu vực tập trung buôn bán tự phát được giám sát chặt chẽ. Chính quyền phường đã lắp đặt biển cảnh báo, tăng cường tuần tra, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân và tiểu thương không xả rác bừa bãi...

Thông qua việc tăng cường quản lý, kiểm soát nguồn thải từ đất liền, phường Sầm Sơn từng bước hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường biển, tạo nền tảng cho phát triển du lịch bền vững. Tuy nhiên, để các giải pháp này phát huy hiệu quả lâu dài, yếu tố con người và ý thức cộng đồng vẫn giữ vai trò quyết định.

Nếu như quản lý nguồn thải là giải pháp mang tính kỹ thuật và hành chính, thì nâng cao ý thức cộng đồng lại là giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài trong công tác bảo vệ môi trường biển tại phường Sầm Sơn. Bởi lẽ, môi trường biển chỉ thực sự được bảo vệ khi mỗi người dân, mỗi du khách đều có ý thức và trách nhiệm với không gian chung.

Trong những năm gần đây, phường Sầm Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường biển bằng nhiều hình thức đa dạng. Các buổi sinh hoạt tổ dân phố, hội nghị khu dân cư đều lồng ghép nội dung tuyên truyền về tác hại của ô nhiễm môi trường biển, lợi ích của việc giữ gìn bãi biển sạch đẹp đối với đời sống và sinh kế của người dân. Những thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu như “Không xả rác xuống biển”, “Biển sạch - du lịch bền vững” được treo tại các tuyến đường, khu vực bãi tắm, góp phần nhắc nhở thường xuyên cộng đồng và du khách.

Đáng chú ý, các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh đã phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Nhiều đợt ra quân làm sạch bãi biển được tổ chức định kỳ, đặc biệt trước và trong mùa du lịch. Những hoạt động này không chỉ góp phần thu gom rác thải mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Phường Sầm Sơn cũng chú trọng vận động các hộ kinh doanh du lịch tham gia bảo vệ môi trường biển như một phần trách nhiệm xã hội. Nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng đã chủ động đầu tư các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích khách hàng giữ gìn vệ sinh chung. Sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ giúp giảm áp lực lên môi trường mà còn nâng cao hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện trong mắt du khách.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và duy trì các mô hình tự quản về môi trường tại khu dân cư ven biển cũng mang lại hiệu quả tích cực. Các tổ tự quản thường xuyên nhắc nhở, giám sát việc chấp hành quy định về vệ sinh môi trường của người dân, kịp thời phản ánh những hành vi vi phạm để chính quyền xử lý. Chính sự tham gia trực tiếp của cộng đồng đã giúp công tác bảo vệ môi trường biển trở nên gần gũi, thiết thực và hiệu quả hơn.

Tuy vậy, thực tế cho thấy, ý thức của một bộ phận người dân và du khách vẫn chưa thực sự đồng đều. Tình trạng xả rác bừa bãi, đặc biệt là rác thải nhựa, vẫn còn xảy ra vào những thời điểm đông khách. Điều này đòi hỏi công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kết hợp hài hòa giữa vận động, nhắc nhở và xử lý vi phạm.

Bảo vệ môi trường biển tại phường Sầm Sơn là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, gắn chặt với sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Thông qua nhiều giải pháp đồng bộ, từ kiểm soát chặt chẽ nguồn thải đến nâng cao ý thức cộng đồng, diện mạo môi trường biển đang từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, để biển Sầm Sơn thực sự xanh, sạch và bền vững, cần sự chung tay, trách nhiệm của chính quyền, người dân, doanh nghiệp và mỗi du khách khi đến với vùng biển này.

Bài và ảnh: Trần Hằng