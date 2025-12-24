Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa từ đêm Giáng sinh

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ ngày 25-26/12 trời rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực Nhà thờ lớn (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) được trang hoàng, chuẩn bị đón lễ Giáng sinh 2025.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 24/12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Cùng với đó, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ ngày 25-26/12 trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 10-13 độ C, có nơi dưới 8 độ C.

Tại Hà Nội, đêm 24/12 và ngày 25/12 có mưa, mưa rào; từ đêm 24/12 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 25/12, ở khu vực từ Quảng Trị-Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trên biển, gần sáng 25/12, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Từ chiều tối và đêm 25/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị-Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 24/12

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Ngày có mưa vài nơi; trưa chiều mây giảm, trời nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời lạnh; từ đêm trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Ngày có mưa vài nơi; trưa chiều mây giảm, hửng nắng; riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa rải rác; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3, từ đêm chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét; vùng núi có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Phía Bắc ngày có mưa vài nơi, trưa chiều mây giảm, trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Nam ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét; phía Nam đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Ngày có mưa vài nơi; trưa chiều mây giảm, hửng nắng; đêm có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông Nam cấp 2-3, đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Theo TTXVN