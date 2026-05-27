Rộn ràng mùa thu hoạch dưa hấu

Những ngày này, trên các cánh đồng chuyên canh tại xã Nga Sơn, người dân đang tất bật xuống đồng thu hoạch dưa hấu chính vụ. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người nông dân khi dưa năm nay được mùa, được giá.

Dưa hấu là loại cây trồng thế mạnh, đặc trưng của vùng đất Nga Sơn. Đã bao đời nay, cây dưa hấu không chỉ gắn bó mà còn trở thành cây trồng góp phần làm ổn định đời sống người dân địa phương.

Hằng năm, người dân địa phương luôn duy trì các vùng chuyên canh cây dưa hấu tại các thôn Nga Trung 4, Long Khang, Yên Ninh... Theo thống kê, 5 tháng đầu năm 2026, toàn xã phát triển được 24ha dưa hấu với những giống chủ yếu, như: Nông Việt 18, Thiên Vũ, Hắc Mĩ nhân..

Trong đó, UBND xã hỗ trợ toàn bộ giống, nilon che phủ cho 10,4ha dưa tại thôn Nga Trung 4 để khuyến khích người dân phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, xây dựng thương hiệu cho cây dưa hấu trên đất Mai An Tiêm.

Theo người dân, thời tiết năm nay nắng nhiều, mưa ít thích hợp để dưa hấu phát triển ổn định cho năng suất cao, ngọt, mọng nước, thơm và chín đều. Nhờ chăm sóc đảm bảo quy trình kỹ thuật, lứa dưa đầu mùa ở đây có trọng lượng bình quân mỗi quả từ 3 - 5kg, đặc biệt có nhiều quả nặng gần 7kg.

Những ngày qua, không khí rộn ràng tỏa khắp trên những cánh đồng chuyên canh dưa hấu của địa phương khi nông dân tập trung thu hoạch, thương lái xuống tận đồng ruộng thu mua.

Mùa thu hoạch dưa hấu cũng trùng thời điểm vào hè, thời tiết nắng nóng, nhu cầu của thị trường tăng cao nên, dưa hấu đầu mùa đang được các thương lái thu mua từ 8.000 – 10.000 đồng/kg tùy loại, cao hơn 20% so với những năm trước.

Doanh thu bình quân đạt 160 - 180 triệu đồng/ha, lợi nhuận khoảng 70 - 80 triệu đồng/ha.

Để nâng cao giá trị sản xuất của cây dưa hấu, người trồng dưa xã Nga Sơn đã áp dụng các biện pháp khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, bảo đảm sản lượng, chất lượng; mở rộng diện tích dưa hấu sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, phát triển cây dưa hấu theo chuỗi giá trị nhằm bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn và xây dựng thương hiệu dưa hấu Nga Sơn theo hướng bền vững.

Lê Hòa và CTV