Mùa vàng theo chân người dân vùng cao về bản

Trên những thửa ruộng bậc thang chín vàng ở miền Tây xứ Thanh, người dân vùng cao đang tất bật bước vào vụ gặt. Từng gùi lúa nặng trĩu được bà con vượt dốc, băng suối đưa mùa no ấm về bản làng.

Những ngày cuối tháng 5, khắp các sườn đồi, thung lũng và ruộng bậc thang ở miền Tây Thanh Hóa rực lên sắc vàng của mùa lúa chín. Từ sáng sớm, người dân các xã vùng cao đã tất bật xuống đồng thu hoạch lúa trong không khí khẩn trương nhưng rộn ràng tiếng cười nói.

Tại xã Yên Thắng, khi mặt trời vừa nhô qua những dãy núi, trên các thửa ruộng bậc thang men theo sườn đồi, bà con đã bắt đầu mùa gặt. Tiếng liềm cắt lúa xào xạc hòa cùng tiếng gọi nhau í ới vang khắp cánh đồng, tạo nên nhịp lao động đặc trưng của mùa vàng vùng cao.

Dưới cái nắng oi nồng đầu hè, nhiều người tranh thủ ra đồng từ tinh mơ để tránh những cơn mưa lớn thường xuất hiện vào buổi chiều.

Từng tốp người theo nhau ra ruộng màu lúa chín, thoăn thoắt gom lúa, buộc thành từng bó rồi xếp ngay ngắn trên gốc rạ để hong nắng.

Do phần lớn diện tích sản xuất là ruộng bậc thang nằm trên địa hình dốc, manh mún nên việc cơ giới hóa gần như chưa thể thực hiện. Nhiều công đoạn sản xuất vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào sức người. Người dân chủ yếu dùng liềm để gặt thủ công; từ cắt lúa, bó lúa đến vận chuyển đều cần nhiều nhân lực.

Mồ hôi thấm đẫm lưng áo sau nhiều giờ đứng giữa đồng, bà Lò Thị Hợi (55 tuổi, xã Yên Thắng) cho biết năm nay thời tiết thuận lợi nên lúa phát triển tốt, bông chắc hạt, năng suất khá hơn mọi năm. Vì vậy, dù công việc vất vả nhưng ai cũng phấn khởi khi bước vào vụ thu hoạch.

Những bông lúa chín vàng, hạt chắc mẩy trĩu bông trải dài trên các thửa ruộng bậc thang, tạo nên bức tranh mùa gặt rực rỡ giữa núi rừng miền Tây xứ Thanh. Trong nắng đầu hè, sắc vàng óng ánh của lúa hòa cùng nhịp gặt hối hả khiến bản làng thêm rộn ràng, no ấm.

Trên khuôn mặt rám nắng của người nông dân, những giọt mồ hôi lăn dài nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui được mùa. Nụ cười rạng rỡ, tiếng nói cười rộn vang khắp sườn đồi như xua tan mọi nhọc nhằn sau những tháng ngày vất vả bám ruộng, bám nương.

Để kịp gặt lúa đúng độ chín, nhiều gia đình huy động đông đủ người thân cùng ra đồng. Người gặt, người gom lúa, người buộc bó, không khí lao động nhộn nhịp kéo dài từ sáng đến chiều.

Theo ông Lò Văn Phương, ở bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, vụ mùa năm nay cho sản lượng khá nên bà con rất vui. Với người dân vùng cao, những gùi lúa đầy không chỉ là thành quả của nhiều tháng chăm sóc mà còn là nguồn lương thực bảo đảm cuộc sống cho cả gia đình.

Sau khi cắt xong, lúa thường được bà con bó lại, phơi trên gốc rạ từ một đến hai nắng để khô mặt. Khi thời tiết thuận lợi, từng bó lúa mới được gom lại, chất vào gùi để vận chuyển về nhà.

Dọc các xã miền núi phía Tây Thanh Hóa, thời điểm này đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân gùi lúa từ ruộng về bản. Những chiếc gùi nặng trĩu trên lưng nối nhau men theo đường mòn, vượt qua các triền dốc hay băng qua những con suối nhỏ giữa núi rừng.

Mỗi gùi lúa nặng từ 30-50 kg oằn vai người gùi, nhưng ai nấy vẫn ánh lên niềm vui bởi thành quả sau những tháng ngày vất vả chăm sóc. Trên những con dốc quanh co, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng nhịp bước hối hả mang mùa vàng no ấm về bản làng.

Dù vẫn còn nhiều nhọc nhằn, đời sống sản xuất của người dân vùng cao nay đã có những đổi thay. Sau khi vận chuyển lúa ra khu vực đường lớn, nhiều hộ gia đình sử dụng máy tuốt lúa mini thay cho cách đập lúa thủ công trước đây, giúp giảm đáng kể công sức trong mùa thu hoạch.

Những hạt lúa mùa mới được cho vào bao không chỉ là thành quả của bao ngày đổ mồ hôi trên nương rẫy, mà còn là niềm vui, hy vọng về một mùa no đủ của người dân vùng cao. Mỗi bao lúa đầy dần lên cũng là lúc nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt người nông dân sau những tháng ngày cần mẫn.

Giữa núi rừng miền Tây xứ Thanh, mùa gặt không chỉ là thời điểm thu hoạch nông sản mà còn là bức tranh lao động đầy sức sống. Trên những thửa ruộng bậc thang vàng óng, những bước chân cần mẫn vẫn nối dài theo triền núi, mang theo hy vọng về một mùa no ấm nơi bản làng vùng cao.

Hoàng Đông