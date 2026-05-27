Giữ nhịp tăng trưởng cho các ngành công nghiệp chủ lực

Giữa nhiều biến động của kinh tế thế giới, công nghiệp Thanh Hóa vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 12,04% so với cùng kỳ, cho thấy nỗ lực ổn định sản xuất, mở rộng tiêu thụ và giữ nhịp tăng trưởng của các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực.

Phòng điều hành Nhà máy Xi măng Long Sơn.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện vẫn duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa dù thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động. Trong 4 tháng đầu năm, các sản phẩm của nhà máy cơ bản giữ ổn định, riêng sản lượng xăng động cơ tăng 17,1% so với cùng kỳ. Theo đại diện Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, chiến lược đa dạng hóa nguồn cung và chuẩn bị các phương án dự phòng từ sớm giúp nhà máy duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm đủ nguyên liệu phục vụ chế biến. Hiện đơn vị đang tăng cường phối hợp với các nhà cung cấp, cơ quan quản lý và đối tác nhằm chủ động quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng năng lượng; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn dầu thô, nâng cao tính linh hoạt trong vận hành để ứng phó với những biến động có thể kéo dài.

Với ngành xi măng, trong bối cảnh nguồn cung dư thừa, các doanh nghiệp đã nỗ lực cải tiến công nghệ, tiếp cận thị trường, gia tăng mạng lưới tiêu thụ, nâng cao tiêu chuẩn quốc tế để mở rộng xuất khẩu. 4 tháng đầu năm nay, sản lượng xi măng sản xuất đạt 7,7 triệu tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Tại Công ty Xi măng Long Sơn, đơn vị đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường để duy trì sản xuất an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Không chỉ giữ vững thị trường trong nước, sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã có mặt tại tất cả các tỉnh, thành phố với khoảng 65% sản lượng tiêu thụ; 35% còn lại được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, Đài Loan, Phi Lip Pin, Hồng Kông, Chi Lê...

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Long Sơn, cho biết: “Doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị các giải pháp về thị trường, đầu tư công nghệ, thiết bị nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. 4 tháng đầu năm nay, công ty sản xuất khoảng 5 triệu tấn xi măng, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Chúng tôi đang phần đấu sản lượng tăng khoảng 18% so với năm 2025”.

Theo Sở Công Thương, sản xuất công nghiệp của Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi các doanh nghiệp chủ động cơ cấu lại kế hoạch sản xuất, linh hoạt thích ứng với biến động thị trường. Tháng 4/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,8% so với cùng kỳ; có 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng sản lượng. Một số sản phẩm tăng mạnh như đường kết tinh tăng 43,2%, phân bón tăng 27,5%, bia tăng 25,4%, sắt thép tăng 23,7%, xăng động cơ tăng 17,1%, giày thể thao tăng 13,8%... Cùng với đó, tình hình cung ứng điện cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt; sản lượng điện thương phẩm ước đạt 796,9 triệu kWh, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm, IIP toàn tỉnh tăng 12,04%, trong khi chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng gần 13,3%.

Theo kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của UBND tỉnh, Thanh Hóa đặt mục tiêu thúc đẩy gia tăng sản lượng đối với 19 sản phẩm công nghiệp chủ lực; trong đó, điện sản xuất phấn đấu đạt 16,6 tỷ kWh; xi măng các loại đạt 25,5 triệu tấn; giày thể thao đạt 341 triệu đôi; thép đạt 5,35 triệu tấn; xăng các loại đạt 3,7 triệu tấn... Đây được coi là giải pháp và động lực quan trọng để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm nay; trong đó ngành công nghiệp được xây dựng kịch bản tăng trưởng tới 16,36%.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành công thương đang triển khai đồng bộ các giải pháp đánh giá năng lực sản xuất của từng nhóm hàng; thường xuyên theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đóng góp lớn cho tăng trưởng công nghiệp. Trên cơ sở đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, phát huy tối đa công suất hiện có, mở rộng tiêu thụ sản phẩm và bù đắp phần thiếu hụt từ các ngành có sản lượng giảm.

Theo ông Thái Bá Minh, Trưởng Thống kê tỉnh, qua theo dõi cho thấy nhiều ngành, lĩnh vực và sản phẩm công nghiệp của Thanh Hóa vẫn còn dư địa lớn để đóng góp vào tăng trưởng. Trên cơ sở đó, Thống kê tỉnh đề xuất UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho các ngành dệt may, da giày, xi măng, khai thác và chế biến vật liệu xây dựng; đồng thời tìm mọi giải pháp bảo đảm đủ nguồn dầu thô để Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành liên tục ở công suất cao nhất.

Cùng với đó, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm nhằm sớm bổ sung năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Nhiều dự án quy mô lớn đang được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng trong năm nay như: Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn; Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương; dự án khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng; Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Minh Danh Nghi Sơn; Nhà máy sản xuất giày Kim An; Thung lũng gốm sứ ASEAN Việt Nam... Việc duy trì ổn định các ngành công nghiệp chủ lực, đồng thời tạo thêm năng lực sản xuất mới từ các dự án quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực quan trọng để công nghiệp Thanh Hóa giữ vững đà tăng trưởng trong năm 2026.

Bài và ảnh: Tùng Lâm