Thanh Hóa đặt mục tiêu 50% phương tiện công cộng tại đô thị chuyển sang dùng xe điện vào năm 2030

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 162/KH-UBND, triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.

Để thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững trên địa bàn, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ tiết kiệm điện tối thiểu 3%/năm đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Phấn đấu giảm điện năng dùng cho truyền tải điện và phân phối điện trên toàn hệ thống đạt 5,8% vào năm 2030. 100% cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ theo quy định. 100% cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh áp dụng hệ thống quản lý năng lượng.

Tối thiểu 50% phương tiện công cộng tại các khu vực đô thị lớn trên địa bàn tỉnh chuyển sang dùng xe điện.

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra gồm: Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nghiên cứu chính sách phục vụ chuyển đổi xanh, phát triển phương tiện sử dụng năng lượng sạch; nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; bổ sung quy hoạch, bố trí hạ tầng sạc điện; xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà; đồng thời rà soát danh sách phụ tải ưu tiên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng năng lượng.

