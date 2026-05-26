Thanh Hóa ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: VGP.

Theo kế hoạch, Thanh Hóa sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng đến mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tăng bình quân từ 9,69% trở lên/năm. Doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng từ 20 - 30%/năm, chiếm từ 10% - 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa cả tỉnh.

Duy trì tỷ lệ hàng Việt Nam, trong đó có hàng hóa sản xuất trong tỉnh chiếm trên 90% tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu mỗi năm huy động các nguồn lực ngân sách và xã hội hóa tổ chức 2 đến 3 hội chợ, triển lãm thương mại cấp tỉnh; 3 đến 5 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, khu công nghiệp; 5 đến 10 chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh.

Hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên của tỉnh lên sàn thương mại điện tử, tỷ lệ hàng năm tăng từ 20% - 30%/năm.

Hằng năm, hỗ trợ ít nhất 300 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đào tạo thương mại điện tử, chuyển đổi số.

Hằng năm kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa thiết yếu, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ, thực chất các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện của từng sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND xã, phường và các tổ chức, doanh nghiệp liên quan, đảm bảo tính khả thi, thiết thực và hiệu quả.

Phân công rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, đơn vị, địa phương; xác định doanh nghiệp là chủ thể trung tâm, địa phương là địa bàn trọng điểm để triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng thực chất, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, triển khai quyết liệt các giải pháp về thúc đẩy sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với xuất khẩu và tiêu dùng bền vững; thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả thị trường trong nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

NM