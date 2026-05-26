Chung tay tiết kiệm điện – chia sẻ áp lực mùa nắng nóng

Những ngày cuối tháng 5/2026, nền nhiệt tại Thanh Hóa liên tục ở mức cao, nhiều thời điểm vượt ngưỡng 39-40 độ C. Cái nắng gay gắt kéo dài không chỉ khiến đời sống sinh hoạt của người dân đảo lộn mà còn đẩy nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Hệ thống điều hòa, thiết bị làm mát, máy bơm nước, các thiết bị điện công suất lớn đồng loạt vận hành trong cùng thời điểm khiến phụ tải điện trên địa bàn tỉnh tăng cao chưa từng có.

Cài đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên và kết hợp sử dụng thiết bị có dán nhãn năng lượng xanh (nhãn tiết kiệm điện) là giải pháp hàng đầu giúp giảm tiêu thụ điện năng, bảo vệ thiết bị và giảm áp lực cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Riêng ngày 26/5/2026, mức tiêu thụ điện trên địa bàn Thanh Hóa tăng mạnh so với ngày thường. Trong khung giờ cao điểm buổi tối từ 19h đến 23h, áp lực lên hệ thống điện trở nên đặc biệt lớn khi hầu hết các hộ gia đình đồng thời sử dụng điều hòa, bình nóng lạnh, bếp điện, thiết bị giải trí và nhiều thiết bị điện khác. Tại một số khu vực dân cư đông đúc, nguy cơ quá tải cục bộ hiện hữu, tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn cung cấp điện nếu phụ tải tiếp tục tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, câu chuyện tiết kiệm điện không còn là lời kêu gọi mang tính phong trào, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết để bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống Nhân dân.

Thực tế cho thấy, mỗi đợt nắng nóng cực đoan đều kéo theo áp lực chưa từng có lên hệ thống điện quốc gia. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, nhu cầu làm mát gia tăng theo cấp số nhân. Nhiều hộ gia đình sử dụng đồng thời từ 2 đến 3 điều hòa nhiệt độ cùng lúc, chưa kể hàng loạt thiết bị điện khác hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Điều này khiến phụ tải điện tăng đột biến trong thời gian ngắn, đặc biệt vào buổi tối – thời điểm người dân trở về nhà và nhu cầu sinh hoạt đạt đỉnh.

Áp lực không chỉ đặt lên hệ thống nguồn điện mà còn đè nặng lên lưới truyền tải và phân phối điện. Chỉ cần một khu dân cư có hàng trăm hộ đồng loạt vận hành điều hòa công suất lớn trong khung giờ cao điểm, nguy cơ quá tải cục bộ hoàn toàn có thể xảy ra. Đây cũng là nguyên nhân khiến ngành Điện phải thường xuyên theo dõi sát tình hình phụ tải, chủ động điều tiết, kiểm tra và xử lý các điểm có nguy cơ quá tải nhằm hạn chế tối đa sự cố.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường ứng trực xử lý sự cố vào mùa cao điểm nắng nóng.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng mạnh, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phát đi thông điệp kêu gọi toàn xã hội chung tay tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện, mà còn là trách nhiệm chung của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng hộ dân trước yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Tinh thần ấy cũng hoàn toàn phù hợp với Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần thực hiện nghiêm mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ hằng năm. Đây là mục tiêu không dễ dàng, nhưng hoàn toàn khả thi nếu có sự đồng hành, chia sẻ và thay đổi thói quen sử dụng điện từ mỗi người dân.

Điều đáng nói là, tiết kiệm điện không đồng nghĩa với cắt giảm nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hay chấp nhận sống trong điều kiện thiếu tiện nghi. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc sử dụng điện hợp lý, khoa học và hiệu quả hơn. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, lượng điện tiêu thụ có thể giảm đáng kể. Chẳng hạn, điều chỉnh điều hòa ở mức 26-27 độ C kết hợp sử dụng quạt điện không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn bảo đảm sức khỏe. Việc tắt các thiết bị điện không cần thiết, không để thiết bị ở chế độ chờ trong thời gian dài cũng giúp giảm lượng điện tiêu hao đáng kể mà nhiều người thường bỏ qua. Tương tự, các thiết bị tiêu thụ điện lớn như máy giặt, bình nóng lạnh, bàn là, bếp điện... nên được sử dụng ngoài khung giờ cao điểm để giảm áp lực cho hệ thống điện. Đối với các cơ quan, công sở và doanh nghiệp, việc tắt bớt thiết bị chiếu sáng không cần thiết, tận dụng ánh sáng tự nhiên, kiểm soát thời gian vận hành điều hòa hay sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng đều là những giải pháp mang lại hiệu quả rõ rệt.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện bảo dưỡng, thay thế và nâng công suất máy biến áp để bảo đảm cấp điện cho khách hàng.

Thanh Hóa hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh của cả nước, đặc biệt tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trọng điểm. Nhu cầu điện cho sản xuất công nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt dân sinh đều tăng mạnh qua từng năm. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sử dụng nguồn năng lượng hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn và bền vững hơn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, các đợt nắng nóng cực đoan có xu hướng xuất hiện nhiều hơn, kéo dài hơn và gay gắt hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc áp lực lên hệ thống điện sẽ còn tiếp tục gia tăng trong tương lai. Vì vậy, tiết kiệm điện không còn là giải pháp tình thế trong vài ngày nắng nóng mà phải trở thành thói quen thường xuyên, là văn hóa tiêu dùng năng lượng của toàn xã hội.

Một thực tế dễ nhận thấy là, nhiều gia đình hiện nay đã bắt đầu thay đổi thói quen sử dụng điện theo hướng thông minh và tiết kiệm hơn. Các thiết bị inverter tiết kiệm điện được ưu tiên lựa chọn. Nhiều hộ dân chủ động chuyển thời gian sử dụng thiết bị điện công suất lớn sang giờ thấp điểm. Không ít cơ quan, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà, thay thế đèn chiếu sáng truyền thống bằng đèn LED tiết kiệm điện. Những thay đổi ấy tuy nhỏ nhưng đang góp phần tạo ra hiệu ứng tích cực cho toàn hệ thống. Tiết kiệm điện cũng mang lại lợi ích trực tiếp cho mỗi gia đình và doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, sản xuất ngày càng tăng, việc sử dụng điện hiệu quả sẽ giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện hàng tháng. Với doanh nghiệp, tiết giảm chi phí năng lượng đồng nghĩa với nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Các đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh tăng cường lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Mỗi kW điện được tiết kiệm hôm nay chính là sự sẻ chia thiết thực với ngành Điện trong hành trình bảo đảm dòng điện thông suốt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Đó cũng là hành động thể hiện trách nhiệm cộng đồng, ý thức công dân trước yêu cầu bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia. Mỗi cơ quan tiết kiệm một phần điện năng tiêu thụ. Mỗi doanh nghiệp chủ động tối ưu vận hành thiết bị. Mỗi gia đình giảm bớt một thiết bị điện không cần thiết trong giờ cao điểm. Khi hàng triệu hành động nhỏ cùng được thực hiện, áp lực lên hệ thống điện sẽ giảm đi đáng kể. Tiết kiệm điện không chỉ để vượt qua mùa nắng nóng hôm nay, đó còn là trách nhiệm đối với tương lai phát triển bền vững của đất nước, là sự chung tay gìn giữ nguồn năng lượng cho sản xuất, cho đời sống và cho những nhu cầu phát triển ngày càng lớn của xã hội hiện đại.

Nguyễn Lương