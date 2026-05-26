Hỗ trợ chủ thể và các địa phương quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP

Ngày 26/5, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP.

Quang cảnh hội nghị.

Thanh Hóa hiện đứng vị trí thứ 3 cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Đến nay, toàn tỉnh có 674 sản phẩm OCOP đã được công nhận. Trong đó, có 2 sản phẩm 5 sao là Nước mắm Lê Gia và Mắm tôm Lê Gia; 60 sản phẩm 4 sao và 612 sản phẩm 3 sao.

Các sản phẩm không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn mà còn trở thành đại sứ quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người xứ Thanh đến với du khách.

Công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP thời gian qua được Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai rộng khắp với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo.

Đại diện chủ thể OCOP phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đặc biệt gần đây, nhằm tăng cường hiệu quả triển khai chương trình OCOP gắn với chuyển đổi số, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh triển khai kiểm đếm, chuẩn hóa dữ liệu về làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, các điểm du lịch, di tích và đặc trưng văn hóa địa phương để tích hợp lên các nền tảng số.

Việc xây dựng nguồn dữ liệu đồng bộ, “sạch” và có tính liên kết này được xem là bước quan trọng nhằm phục vụ công tác quản lý, quảng bá cũng như khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, thương mại trong giai đoạn mới.

Các đơn vị đã triển khai quảng bá hình ảnh Thanh Hóa trên hệ thống màn hình LED quy mô toàn quốc. Các sản phẩm OCOP tiêu biểu, làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh, lễ hội và sự kiện du lịch của địa phương được trình chiếu không thu phí tại nhiều khu vực công cộng đông người qua lại, giúp mở rộng độ phủ truyền thông và tăng khả năng tiếp cận với người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Cụ thể, trong đợt 1 triển khai thực hiện thí điểm, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã lựa chọn 31 sản phẩm OCOP tiêu biểu để phát trên hệ thống màn hình điện tử và quảng cáo tấm lớn của Tập đoàn Goldsun Media Grup tại các khu công cộng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Qua khảo sát trực tiếp tại một số chủ thể cho thấy, hoạt động quảng bá bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tăng doanh thu, sản lượng tiêu thụ, mở rộng thị trường và nâng cao nhận diện thương hiệu sản phẩm, đặc biệt đối với nhóm khách hàng ở ngoài tỉnh. Đây là bước đi chiến lược trong hành trình phát triển kinh tế số, đưa thương hiệu xứ Thanh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trên bản đồ du lịch và thương mại cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để tiếp tục nâng cao giá trị, hình ảnh và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, trong thời gian tới Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh dự kiến lựa chọn 28 sản phẩm tham gia xây dựng video quảng bá đợt 2.

Tại hội nghị, đại diện các chủ thể, lãnh đạo các địa phương đã thảo luận về cách thức triển khai thực hiện, xây dựng hình ảnh sản phẩm nhằm đưa thương hiệu đến với khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Khánh Phương