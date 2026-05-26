Chủ động ứng phó với nắng nóng, bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản

Trước tình hình nắng nóng gay gắt bao trùm, ngành nông nghiệp, các địa phương và người dân đang tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm ổn định môi trường nước, bảo đảm thủy sản nuôi sinh trưởng, phát triển ổn định.

Tại các vùng nuôi tôm công nghệ cao ở xã Hoằng Châu, người dân chủ động phủ lưới đen trên các ao nuôi. Lớp lưới này giúp làm giảm cường độ ánh sáng trực tiếp, hạ nhiệt độ mặt nước, bảo vệ tôm khỏi bị sốc nhiệt trong những ngày nền nhiệt ngoài trời vượt ngưỡng 38 độ C.

Gia đình ông Lường Văn Sinh, thôn Phượng Ngô, xã Hoằng Châu hiện có 8 ao nuôi tôm 2,5 tháng tuổi. Ông chống nóng cho diện tích nuôi tôm bằng cách nâng mực nước ao nuôi, bổ sung quạt sục khí để ao nuôi đủ oxy, tránh tình trạng tôm chết hàng loạt.

Cũng như ông Sinh, các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh dùng lưới màu đen che phủ toàn bộ diện tích mặt ao và cao hơn mặt nước trên 2m để hạn chế bức xạ của ánh sáng mặt trời, giúp giảm nhiệt độ nước trong ao, tránh gây sốc cho tôm.

Thời tiết nắng nóng làm giảm sức đề kháng của tôm. Thay vì cho ăn như bình thường, ông Hồ Văn Kiên, thôn Nghĩa Thục, xã Hoằng Tiến cẩn trọng giảm lượng thức ăn từ 10% đến 20%, chia nhỏ thành nhiều bữa trong ngày và trộn thêm vitamin, khoáng chất để tăng cường sức khỏe cho tôm.

Đồng thời, việc kiểm tra môi trường nước, đo độ pH và nhiệt độ được thực hiện thường xuyên mỗi ngày. Dù mồ hôi ướt đẫm áo, những người nông dân vẫn tỉ mỉ ghi chép các chỉ số để kịp thời điều chỉnh, mang lại môi trường sống an toàn nhất cho đối tượng tôm nuôi.

Cùng thời điểm, anh Nguyễn Văn Sinh, xã Thường Xuân cũng chủ động các biện pháp chống nóng cho gần 30 lồng nuôi cá trên hồ Cửa Đạt. Anh Sinh thường xuyên vệ sinh lồng nuôi, giữ thông thoáng, sạch sẽ để lưu thông nước trong và ngoài lồng và nhằm tăng cường oxy hòa tan trong nước, giảm vật bám, chất bẩn ở trong lồng. Để tăng cường sức đề kháng cho cá, anh bổ sung Vitamin C, khoáng chất, men tiêu hóa vào thức ăn, cho cá ăn vào thời điểm sáng sớm và chiều mát.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, trong những ngày tới, khu vực Thanh Hóa tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 40 - 45%, có nguy cơ ảnh hưởng lớn tới 19.200ha nuôi trồng thủy sản của tỉnh.

Do đó, để phòng, chống nắng nóng cho diện tích nuôi thủy sản, Chi cục Biển đảo và Thủy sản đã phối hợp với các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống nóng cho thủy sản nuôi. Các địa phương chủ động điều tiết nguồn nước tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; tổ chức khơi thông dòng chảy tại các công trình thủy lợi nhằm hỗ trợ, phục vụ nông dân bơm nước vào ao nuôi thủy sản; tuyên truyền nông dân nâng mực nước trong ao, đầm từ 1,5 đến 2m trong những ngày nắng nóng; tăng cường vận hành máy sục khí, máy phun sương nhằm tránh hiện tượng thủy sản chết do thiếu oxy...

Cùng với việc chăm sóc, chống nóng cho các đối tượng thủy sản đợt cao điểm nắng nóng, nhiều hộ nuôi trên địa bàn tỉnh đã phân loại, chủ động thu tỉa hoặc thu toàn bộ diện tích nuôi đạt kích cỡ thương phẩm nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Lê Hòa