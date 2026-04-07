Quốc hội Nhật Bản thông qua Ngân sách tài khóa năm 2026

Ngân sách tài khóa năm 2026 của Nhật Bản đã chính thức được Quốc hội thông qua sau khi nhận được sự phê chuẩn của Thượng viện vào ngày 7/4, khép lại quá trình xem xét kéo dài và không đúng thời hạn. Đây là lần đầu tiên trong 11 năm, dự luật ngân sách không được thông qua trước ngày 1/4 - thời điểm bắt đầu năm tài chính mới.

Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc họp Ủy ban Ngân sách Thượng viện tại Quốc hội ở Tokyo ngày 7/4/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó, Hạ viện đã thông qua dự luật vào ngày 13/3. Tuy nhiên, do Thượng viện chưa kịp phê duyệt trước thời hạn, Chính phủ Nhật Bản buộc phải ban hành một ngân sách tạm thời khẩn cấp vào ngày 30/3 để bảo đảm hoạt động tài chính không bị gián đoạn.

Tổng quy mô ngân sách năm tài khóa 2026 là 122,3 nghìn tỷ yên, tăng 7,1 nghìn tỷ yên so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Mức tăng này phản ánh định hướng mở rộng tài khóa của Chính phủ, trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu ngày càng lớn, đặc biệt liên quan đến già hóa dân số.

Chi tiêu quốc phòng Nhật Bản tăng 8,8 nghìn tỷ yên, cao hơn 300 tỷ yên so với năm tài khóa trước. Ảnh: AP

Trong cơ cấu chi, an sinh xã hội vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 39 nghìn tỷ yên, tăng 760 tỷ yên so với năm trước, chủ yếu do chi phí cho người cao tuổi tăng thêm 520 tỷ yên. Ngân sách cũng dành 700 tỷ yên cho chính sách miễn học phí trung học và hỗ trợ bữa ăn tại trường tiểu học công lập, được chia sẻ giữa trung ương và địa phương.

Chi tiêu quốc phòng cũng được điều chỉnh tăng, đạt 8,8 nghìn tỷ yên, cao hơn 300 tỷ yên so với năm tài khóa trước.

Việc chậm thông qua ngân sách được cho là do cuộc tổng tuyển cử sớm vào tháng 2, làm gián đoạn lịch trình thảo luận thường lệ của Hạ viện. Theo quy định, Thượng viện có tối đa 30 ngày xem xét ngân sách và nếu không đạt đồng thuận, quyết định của Hạ viện vẫn có hiệu lực.

Trong lần này, Thượng viện đã kéo dài thảo luận trước khi thông qua. Liên minh cầm quyền, dù chiếm đa số tại Hạ viện nhưng không đủ tại Thượng viện, đã phải vận động thêm sự ủng hộ từ nghị sĩ độc lập và các đảng nhỏ để bảo đảm dự luật được thông qua.

Minh Phương

Nguồn: The Japan Times