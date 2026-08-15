Họ Trần Thanh Hóa tuyên dương 92 học sinh đạt thành tích cao

Ngày 15/8, Ban Chấp hành họ Trần tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và vinh danh cá nhân được tặng các danh hiệu cao quý lần thứ hai.

Đại diện họ Trần Thanh Hóa khen thưởng các học sinh đạt thành tích cao.

Tại hội nghị, 92 học sinh họ Trần có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia được tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, nhiều em đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, Olympic, khoa học kỹ thuật, các sân chơi văn hóa, thể thao và sáng tạo. Đáng chú ý, có 3 học sinh là thủ khoa thi vào các trường đại học. Những thành tích này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của từng học sinh mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của gia đình và dòng họ đối với việc học tập của thế hệ trẻ.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành họ Trần tỉnh Thanh Hóa vinh danh 10 cá nhân được phong tặng các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, gồm 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 Giáo sư, 5 Phó Giáo sư, 1 Tiến sĩ và 1 Nghệ nhân Bàn tay vàng. Đây là những cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực công tác, nghiên cứu, sáng tạo và hoạt động xã hội, trở thành những tấm gương để thế hệ trẻ noi theo.

Vinh danh các cá nhân họ Trần được phong tặng các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước.

Dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã trao tặng 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thiết thực góp phần hỗ trợ các em có thêm điều kiện đến trường, đồng thời thể hiện sự chung tay của cộng đồng trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 2 năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài được tổ chức họ Trần các cấp xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Các chi họ, gia đình và con cháu đã tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ khuyến học, kịp thời động viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích các em nỗ lực vươn lên. Qua đó, phong trào xây dựng dòng họ, gia đình, cá nhân học tập ngày càng lan tỏa, góp phần phát huy truyền thống hiếu học, trọng tri thức của dòng họ.

Hương Quỳnh