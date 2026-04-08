Quân khu 4 tổ chức rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật Quý I/2026

Sáng 8/4, Quân khu 4 tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật Quý I/2026. Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, Thủ trưởng cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật; đại diện chỉ huy Ban CHPT các khu vực, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Trung đoàn 762; trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan và Chỉ huy trưởng 166 Ban CHQS xã, phường trong tỉnh.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Quý I năm 2026, công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc; đội ngũ cán bộ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân, kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế; đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, hiệp đồng và quản lý kỷ luật trong thời gian tới.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và yêu cầu trong Quý II năm 2026, toàn quân khu tiếp tục quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu.

Các đơn vị tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới, chú trọng rèn luyện thể lực, tổ chức các hội thao, hội thi, hoàn thành nội dung tập huấn bổ sung cho cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đạt kết quả tốt.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê (CTV)