Quân khu 4 tổ chức rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật Quý I/2026

Ngọc Lê (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/4, Quân khu 4 tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật Quý I/2026. Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Quân khu 4 tổ chức rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật Quý I/2026

Sáng 8/4, Quân khu 4 tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật Quý I/2026. Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Quân khu 4 tổ chức rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật Quý I/2026

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, Thủ trưởng cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật; đại diện chỉ huy Ban CHPT các khu vực, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Trung đoàn 762; trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan và Chỉ huy trưởng 166 Ban CHQS xã, phường trong tỉnh.

Quân khu 4 tổ chức rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật Quý I/2026

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Quý I năm 2026, công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc; đội ngũ cán bộ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân, kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế; đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, hiệp đồng và quản lý kỷ luật trong thời gian tới.

Quân khu 4 tổ chức rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật Quý I/2026

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và yêu cầu trong Quý II năm 2026, toàn quân khu tiếp tục quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu.

Các đơn vị tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới, chú trọng rèn luyện thể lực, tổ chức các hội thao, hội thi, hoàn thành nội dung tập huấn bổ sung cho cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đạt kết quả tốt.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê (CTV)

Từ khóa:

#Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa #Huấn luyện #Tham mưu trưởng Quân khu 4 #Quản lý #xây dựng #BĐBP #Ban thường vụ tỉnh ủy #Trực tuyến #Trung đoàn 762 #Thực hiện đúng

Tin cùng chuyên mục

Chủ động phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép

Chủ động phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Bát Mọt là xã miền núi, có đường biên giới tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào). Địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở tự phát, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhận thức pháp luật chưa đồng đều... là những yếu tố...
Tình quân dân thắp sáng bản vùng cao

Tình quân dân thắp sáng bản vùng cao

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa đại ngàn phía Tây của tỉnh, bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương - nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái với 108 hộ, trên 515 nhân khẩu - hiện lên như một điểm sáng nơi phên dậu Tổ quốc.
