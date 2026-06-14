Quân đội Lebanon rút quân, chiến sự miền Nam leo thang

Quân đội chính phủ Lebanon ngày 13/6 đã quyết định di dời lực lượng khỏi một căn cứ quân sự tại khu vực miền Nam trong bối cảnh các đơn vị bộ binh của Israel tiếp tục đẩy mạnh đà tiến quân trên thực địa.

Quân đội Lebanon rút quân khỏi một căn cứ ở miền Nam. Ảnh: Daily Sabah.

Động thái này diễn ra đồng thời với việc quân đội Israel (IDF) phát lệnh sơ tán khẩn cấp đối với khoảng 20 khu vực dân cư xung quanh thành phố Nabatiyeh nhằm chuẩn bị cho các bước triển khai quân sự mới.

Theo các nguồn tin địa phương, việc rút quân khỏi căn cứ quân sự ở Kfar Tebnit được thực hiện ngay sau khi các mũi tiến công của lực lượng Israel thiết lập quyền kiểm soát tại các vị trí lân cận. Mục tiêu trọng điểm của đợt di chuyển quân lần này từ phía Israel được xác định là đồi Ali Taher – một cao điểm chiến lược có tầm nhìn bao quát toàn bộ hệ thống giao thông kết nối Nabatiyeh với các địa phương xung quanh.

Giới quan sát nhận định, các bên đang gia tăng áp lực quân sự nhằm tối ưu hóa lợi thế trên thực địa trước khả năng một thỏa thuận ngừng bắn khu vực do Mỹ và Iran thúc đẩy có thể được thiết lập.

Song song với các hoạt động trên bộ, các đợt không kích và pháo kích xuyên biên giới cũng gia tăng đáng kể. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại khu vực Deir al-Zahrani khiến ít nhất hai người thiệt mạng, đồng thời một binh sĩ chính phủ Lebanon cũng bị thương nặng sau đợt tập kích bằng máy bay không người lái của Israel tại tuyến đường nối Nabatiyeh với làng Kfar Rumman.

Xung đột giữa Israel và Hezbollah tiếp diễn tại miền Nam Lebanon, gây thương vong cho dân thường và làm hư hại cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực. Ảnh:NBC News.

Ở chiều ngược lại, lực lượng Hezbollah thông báo đã triển khai các thiết bị bay điều khiển bằng sợi cáp quang để tập kích các mũi tiến quân của Israel tại rìa Kfar Tebnit nhằm ngăn chặn đà tiến sâu của đối phương. Theo số liệu từ cơ quan y tế Lebanon, làn sóng xung đột kéo dài từ đầu tháng 3 đến nay đã khiến hơn 3.700 người tử vong, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống hạ tầng cơ sở tại khu vực biên giới.

Thanh Giang

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