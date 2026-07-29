Khởi công Cụm công nghiệp Đông Sơn II chỉ sau 13 tháng thành lập

Chiều 29/7, Cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn chính thức được khởi công xây dựng. Đây là một trong những cụm công nghiệp được triển khai nhanh nhất trên địa bàn tỉnh - chỉ 13 tháng sau khi có quyết định thành lập, đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển hạ tầng công nghiệp và thu hút đầu tư tại khu vực phía Bắc Thanh Hóa.

Dự lễ khởi công có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Cụm công nghiệp (CCN) Đông Sơn II được thành lập theo Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa, với quy mô gần 36ha. Mục tiêu của dự án là hình thành quỹ đất công nghiệp được đầu tư hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Ngày 14/8/2025, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty CP Công nghệ mới NHQ là chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN với tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND phường Bỉm Sơn Nguyễn Thanh Tùng báo cáo quá trình triển khai dự án.

Sau 8 tháng triển khai giải phóng mặt bằng, đến ngày 22/6/2026 toàn bộ 25ha giai đoạn 1, liên quan đến 178 hộ dân và 3 tổ chức đã hoàn thành. Chỉ một tuần sau, nhà đầu tư đã hoàn tất thủ tục thuê toàn bộ diện tích đất của giai đoạn này để triển khai dự án.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư cũng hoàn thiện đồng bộ các thủ tục về môi trường, phòng cháy, chữa cháy, thiết kế xây dựng và cấp phép xây dựng. Đến cuối tháng 7/2026, toàn bộ các thủ tục pháp lý cần thiết đã được hoàn tất để dự án chính thức khởi công.

Đáng chú ý, ngay khi hạ tầng giai đoạn 1 chuẩn bị triển khai, Công ty TNHH Lốp COFO Việt Nam đã đăng ký đầu tư và thuê lại toàn bộ diện tích CCN để xây dựng Nhà máy Lốp Cofo 2.

Chủ đầu tư hạ tầng CCN - Công ty CP Công nghệ mới NHQ cam kết tiến độ triển khai dự án.

Nhà máy Lốp Cofo 2 có tổng vốn đầu tư dự kiến 100 triệu USD, xây dựng dây chuyền sản xuất 10 triệu lốp xe không săm mỗi năm; dự kiến đi vào chạy thử nghiệm và sản xuất từ quý I/2027. Khi đi vào hoạt động tối đa công suất, dự án sẽ tạo 1.500 việc làm cho lao động địa phương, giá trị sản lượng hằng năm dự kiến đạt 250 triệu USD.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: CCN Đông Sơn II được khởi công chỉ sau 13 tháng kể từ ngày thành lập - là một trong những CCN có tiến độ triển khai nhanh nhất trên địa bàn tỉnh. Kết quả này là cộng hưởng của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía nhà đầu tư, sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong vùng dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại lễ khởi công.

Việc Nhà máy Lốp Cofo 2 đăng ký đầu tư, thuê toàn bộ diện tích CCN cho thấy tín hiệu tích cực, khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Thanh Hóa cũng như hiệu quả của công tác chuẩn bị hạ tầng. Khi CCN Đông Sơn II và Nhà máy Lốp Cofo 2 đi vào hoạt động không chỉ gia tăng nguồn thu ngân sách, tạo động lực phát triển cho phường Bỉm Sơn mà còn đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công ty CP Công nghệ mới NHQ tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu đưa công trình vào khai thác trước kế hoạch.

Các hộ dân trong vùng dự án dự lễ khởi công.

Cùng với đó, chủ đầu tư cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường và chăm lo điều kiện làm việc cho người lao động; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong suốt quá trình triển khai dự án.

Các sở, ngành và chính quyền phường Bỉm Sơn, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, bảo đảm an ninh trật tự để tạo môi trường thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Chủ đầu tư sẵn sàng phương tiện để triển khai hạ tầng ngay sau lễ khởi công.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ của các hộ dân bị ảnh hưởng đã sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng kế hoạch. Đồng thời mong muốn Nhân dân phường Bỉm Sơn tiếp tục đồng hành với chính quyền và doanh nghiệp, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần bảo đảm dự án được triển khai thuận lợi và phát huy hiệu quả sau khi đi vào hoạt động.

Minh Hằng