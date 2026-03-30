Israel mở rộng chiến dịch tại miền Nam Liban, xung đột với Hezbollah leo thang

Ngày 29/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh mở rộng các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban, trong bối cảnh giao tranh với lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang, gây sức ép đáng kể lên an ninh khu vực biên giới phía Bắc Israel.

Trong tuyên bố cùng ngày, ông Netanyahu cho biết đã chỉ thị quân đội “mở rộng khu vực an ninh hiện có” nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập, đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng ra xa lãnh thổ Israel. Quyết định này được đưa ra khi Hezbollah, lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn, duy trì các đợt phóng rocket vào Israel kể từ đầu tháng 3, làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Trước đó, quân đội Israel thông báo kế hoạch mở rộng “vùng đệm an ninh” kéo dài tới sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 30 km về phía Bắc. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chỉ đạo mới của Thủ tướng Netanyahu có giới hạn trong khu vực này hay bao gồm khả năng mở rộng kiểm soát sang các địa bàn khác tại miền Nam Liban. Văn phòng Thủ tướng Israel chưa cung cấp thêm chi tiết, đồng thời vấn đề cũng chưa được đưa ra thảo luận chính thức tại nội các an ninh.

Trên thực địa, giao tranh tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực ở miền Nam Liban. Hezbollah áp dụng chiến thuật tác chiến phi đối xứng, trong khi Israel đẩy mạnh các đợt không kích kết hợp hoạt động trên bộ nhằm vào nhiều mục tiêu, bao gồm cả khu vực miền Nam và thủ đô Beirut.

Theo các nguồn tin nắm số liệu của Hezbollah, hơn 400 tay súng của lực lượng này đã thiệt mạng kể từ khi xung đột tái bùng phát từ ngày 2/3. Bộ Y tế Liban cho biết tổng số người thiệt mạng đã vượt 1.100, trong đó có phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế, song không phân tách rõ giữa dân thường và lực lượng vũ trang. Phía Israel xác nhận có ít nhất 4–5 binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại miền Nam Liban.

Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh mục tiêu của chiến dịch là củng cố thế trận an ninh dọc biên giới phía Bắc, đồng thời khẳng định Israel đang triển khai chiến dịch quân sự đa hướng nhằm vào Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực, bao gồm Hezbollah tại Liban và Hamas tại Dải Gaza, qua đó làm suy giảm ảnh hưởng khu vực của Tehran.

Liên quan đến tình hình leo thang tại miền Nam Liban, Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban (UNIFIL) cho biết một binh sĩ gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng và một người bị thương nặng do một đầu đạn phát nổ gần khu vực Adchit Al Qusayr; hiện vụ việc chưa được xác định và đang được điều tra.

Nguồn: Reuters.