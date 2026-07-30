Mỹ phát động "làn sóng tấn công quy mô lớn” vào Iran

Mỹ vừa phát động một đợt không kích mới nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) để đáp trả các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, khiến cuộc xung đột đang lan rộng trên toàn khu vực tiếp tục leo thang.

Mỹ tiến hành các cuộc không kích trả đũa quy mô lớn nhằm vào Iran hôm 29 tháng 7 năm 2026. Ảnh: Banglapress.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào tối ngày 29/7 cho biết, quân đội Mỹ đã tấn công hàng chục mục tiêu của IRGC, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa và máy bay không người lái, các địa điểm giám sát và phòng thủ ven biển, cùng các năng lực tác chiến trên biển.

CENTCOM cho biết thêm: “Các cuộc không kích nhằm tiếp tục làm suy giảm các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này đối với lực lượng Mỹ, hoạt động vận tải hàng hải thương mại và các quốc gia vùng Vịnh láng giềng.”

Mặc dù CENTCOM mô tả đây là một “làn sóng tấn công quy mô lớn”, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy chiến dịch mới nhắm vào các cây cầu trọng yếu hoặc cơ sở hạ tầng dân sự khác, điều có thể báo hiệu một bước leo thang đáng kể trong chiến dịch quân sự của Mỹ.

Về phía Iran, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngày 30/7 tuyên bố Eo biển Hormuz sẽ chưa thể mở lại nếu Mỹ tiếp tục đưa ra các lời đe dọa và can thiệp vào hoạt động hàng hải trong khu vực. IRGC cảnh báo các hành động của Washington sẽ khiến tình hình trở nên “phức tạp và khó kiểm soát hơn”. IRGC khẳng định Eo biển Hormuz thuộc chủ quyền của Iran và lực lượng hải quân của họ đang kiểm soát chặt chẽ khu vực, đồng thời tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ cường quốc nào từ bên ngoài can thiệp vào vùng biển này.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Khalid bin Salman đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ JD.Vance tại Nhà Trắng, chỉ vài giờ sau khi các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út nhằm vào các lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn ở miền đông Iraq. Trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Hoàng tử Khalid cho biết, Ả Rập Xê Út sẽ không chấp nhận các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc các mục tiêu dân sự của vương quốc này.

Ả Rập Xê Út thúc đẩy thành lập liên minh quốc tế bảo vệ hàng hải trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của Houthi. Ảnh: Almahria.

Hoàng tử Khalid tái khẳng định lời kêu gọi lâu nay của Riyadh về việc giảm căng thẳng trong khu vực và duy trì sự ổn định, đồng thời nhấn mạnh rằng Ả Rập Xê Út có cả năng lực lẫn quyết tâm để tự bảo vệ mình khi cần thiết.

Ả Rập Xê Út hiện đang thúc đẩy thành lập một liên minh quốc tế nhằm đối phó các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ. Động thái này diễn ra sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ từ ngày 20/7.

Theo các chuyên gia, việc Riyadh tham gia trực tiếp vào xung đột xuất phát từ những gián đoạn đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ do cuộc chiến kéo dài.

Thúy Hà

Nguồn: The Guardian/Chosun