Thái Lan - Campuchia tuân thủ lệnh ngừng bắn, hợp tác bảo đảm an toàn cho người dân

Các cơ quan an ninh Thái Lan và Campuchia đã tiến hành cuộc họp phối hợp về tình hình biên giới, trong đó hai bên tái khẳng định cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn, không có hành động khiêu khích và duy trì hợp tác nhằm bảo đảm an toàn cho người dân hai nước.

Đại diện Cơ quan an ninh Thái Lan và Campuchia họp tại Cửa khẩu quốc tế Ban Khlong Luek, huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan) ngày 29/7. Ảnh: Thai PBS.

Cuộc họp diễn ra tại phòng họp của Cửa khẩu quốc tế Ban Khlong Luek, huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan ngày 29/7, với sự tham dự của Đại tá Bancha Chanchalad, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Biên giới Thái Lan - Campuchia, và Chuẩn tướng Lai Khem Huot, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Biên giới Campuchia - Thái Lan.

Theo kết quả cuộc họp, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ, triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân đạo để người dân hai nước bị ảnh hưởng bởi tình hình biên giới được tiếp cận sự trợ giúp cần thiết.

Các bên nhấn mạnh hiện chưa mở lại các cửa khẩu biên giới, ngoại trừ trường hợp tổ chức đưa công dân Campuchia trở về nước và tiếp nhận công dân Thái Lan hồi hương. Hoạt động giao thương và qua lại thông thường giữa hai bên vẫn chưa được khôi phục.

Thái Lan và Campuchia hiện chưa mở lại các cửa khẩu biên giới. Ảnh: Thai PBS.

Cơ quan chức năng hai nước cũng yêu cầu lực lượng tại khu vực biên giới nghiêm túc thực hiện các nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn ngày 27/12/2025, đồng thời tuân thủ Biên bản ghi nhớ về khảo sát và phân giới cắm mốc biên giới năm 2000 (MOU 43).

Đại diện Thái Lan và Campuchia cũng thống nhất không tiến hành bất kỳ hành động nào có thể bị xem là khiêu khích hoặc làm gia tăng căng thẳng dọc tuyến biên giới. Hai bên đồng thời bày tỏ mong muốn duy trì thiện chí, thúc đẩy hợp tác và xây dựng môi trường hòa bình, ổn định nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân hai nước.

Giới chức hai nước cho biết sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc nhằm xử lý các vấn đề phát sinh, tránh để những bất đồng tại khu vực biên giới ảnh hưởng đến quan hệ song phương.

Ngọc Liên

Nguồn: Thai PBS.