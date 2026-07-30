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Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục

Ngọc Liên
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(Baothanhhoa.vn) - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống còn 34%, mức thấp nhất kể từ sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Kết quả này cho thấy sự suy giảm niềm tin của cử tri trong bối cảnh xung đột tại Iran kéo dài và những lo ngại về kinh tế gia tăng.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống còn 34%, mức thấp nhất kể từ sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Kết quả này cho thấy sự suy giảm niềm tin của cử tri trong bối cảnh xung đột tại Iran kéo dài và những lo ngại về kinh tế gia tăng.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục 34%. Ảnh: AP.

Theo cuộc thăm dò do hãng tin CNN phối hợp với Công ty nghiên cứu dư luận SSRS thực hiện và công bố kết quả ngày 29/7, chỉ 34% số người được hỏi đánh giá tích cực về hiệu quả công việc của Tổng thống Trump, tương đương mức thấp nhất được ghi nhận ngay sau vụ người biểu tình tấn công Điện Capitol hồi tháng 1/2021.

Đáng chú ý, chỉ 15% số người tham gia khảo sát cho biết họ “hoàn toàn ủng hộ” cách điều hành của ông Trump - mức thấp nhất trong cả hai nhiệm kỳ của ông. Trong khi đó, tỷ lệ người “hoàn toàn không ủng hộ” tăng lên 50%, mức cao kỷ lục.

Khảo sát cũng cho thấy phần lớn người dân Mỹ cho rằng Tổng thống Trump chưa tập trung đầy đủ vào những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Có tới 73% ý kiến cho rằng ông chưa dành đủ sự quan tâm cho các ưu tiên hàng đầu, trong khi chỉ 27% đánh giá ông đang xử lý đúng trọng tâm.

Các chính sách liên quan đến cuộc xung đột tại Iran và tình hình kinh tế nhận được đánh giá đặc biệt tiêu cực. Chỉ 28% số người được hỏi ủng hộ cách chính quyền Trump xử lý vấn đề Iran; 25% hài lòng với các biện pháp kiểm soát lạm phát và chỉ 21% ủng hộ chính sách liên quan đến giá xăng - mức thấp nhất trong số các lĩnh vực được khảo sát.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục

Có tới 73% ý kiến người dân Mỹ cho rằng Tổng thống Trump chưa tập trung đầy đủ vào những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Ảnh: Business Insider.

Ngay cả trong nhóm cử tri Cộng hòa, mức ủng hộ dành cho ông Trump cũng có dấu hiệu suy giảm. Tỷ lệ ủng hộ của các cử tri thuộc đảng này hiện ở mức 78%, thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện nay. Số người tin tưởng vào triển vọng phần còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Trump cũng giảm xuống 19%, bằng một nửa so với mức 38% được ghi nhận vào mùa Xuân vừa qua.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong bối cảnh chính quyền Trump đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan đến cách xử lý cuộc xung đột với Iran, cùng những áp lực từ chi phí sinh hoạt và tình hình kinh tế trong nước.

Hãng tin CNN nhận định những lo ngại về chiến sự kéo dài và giá cả leo thang là các yếu tố chính khiến mức tín nhiệm của Tổng thống Mỹ sụt giảm.

Ngọc Liên

Nguồn: Chosun Daily.

Từ khóa:

#Tổng thống mỹ donald trump #Tỷ lệ ủng hộ

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