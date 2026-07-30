Đặc phái viên tổng thống Mỹ Trump lần đầu tiên tới Kiev

Mỹ đang thúc đẩy một động thái ngoại giao mới nhằm nối lại tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine, trong đó đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ tới Kiev lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ tới Kiev lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: United24.

Theo Financial Times ngày 29/7, kế hoạch chuyến thăm được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/7. Hai bên tập trung thảo luận triển vọng hòa đàm, tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine và các biện pháp hỗ trợ Kiev trong bối cảnh xung đột tiếp diễn.

Chuyến công tác của hai đặc phái viên được xem là bước đi mới trong nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Ukraine. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Mỹ và Ukraine đang có những chuyển biến tích cực sau một thời gian xuất hiện bất đồng.

Phía Ukraine trong nhiều tháng qua đã tăng cường các cuộc tiếp xúc ở cấp cố vấn nhằm thuyết phục chính quyền Tổng thống Trump điều chỉnh cách tiếp cận đối với cuộc xung đột. Quá trình này được cho là góp phần cải thiện quan hệ giữa Washington và Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 28/7. Ảnh: Financial Times.

Tổng thống Zelensky gần đây cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang nhìn nhận cuộc xung đột theo hướng mới và quan tâm tới việc tạo ra những chuyển biến rõ rệt trên chiến trường. Ông Zelensky đồng thời tiếp tục kêu gọi ngừng bắn, cho rằng việc chấm dứt giao tranh sẽ tạo điều kiện để các nhà ngoại giao tiến hành đàm phán.

Trong khi đó, Kiev đang tiến hành một loạt thay đổi nhân sự cấp cao trong chính phủ và quân đội, trong đó có lĩnh vực quốc phòng và lãnh đạo các lực lượng vũ trang. Chính quyền Ukraine cho rằng việc tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và duy trì năng lực ứng phó trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Tuy nhiên, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình vẫn phụ thuộc vào việc Nga và Ukraine có thể thu hẹp những bất đồng liên quan đến điều kiện ngừng bắn, vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh. Việc hai đặc phái viên Mỹ tới Kiev vì vậy được kỳ vọng sẽ mở thêm một kênh tiếp xúc ngoại giao, nhưng chưa thể bảo đảm tạo ra đột phá ngay lập tức.

Vân Bình

Nguồn: United24, Financial Times.