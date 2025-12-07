Quan chức Mỹ: Quy định của EU “làm suy yếu” mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau cảnh báo rằng, việc Liên minh Châu Âu EU theo đuổi chương trình nghị sự xanh và thực thi các quy định công nghệ chống lại các công ty Mỹ đang làm suy yếu liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau cảnh báo rằng quy định của EU “làm suy yếu” mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Christopher Landau cho rằng, các nước châu Âu không thể vừa trông cậy vào Mỹ để đảm bảo an ninh cho chính họ, đồng thời lại chủ động làm suy yếu an ninh của chính nước Mỹ thông qua EU. Ông Landau cũng cảnh báo, lập trường quản lý của EU có thể gây tổn hại đến an ninh và các giá trị chung của phương Tây.

Ủy ban Châu Âu áp đặt khoản tiền phạt 120 triệu euro (khoảng 140 triệu USD) đối với nền tảng X, vì vi phạm các quy tắc minh bạch của EU. Ảnh minh họa: Reuters.

Tuyên bố của ông Landau được đưa ra sau khi Ủy ban Châu Âu đầu tuần này áp đặt khoản tiền phạt 120 triệu euro (khoảng 140 triệu USD) đối với nền tảng X, vì vi phạm các quy tắc minh bạch của EU. Đây là khoản tiền phạt đầu tiên mà EC áp dụng đối với X theo Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực giám sát các công ty công nghệ lớn. Tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu X cũng đã đe dọa trả đũa và kêu gọi “xóa bỏ EU”.

Trong khi đó, ông Landau cho biết khoản tiền phạt chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” và EU đã liên tục làm suy yếu uy tín của mình với Mỹ khi tập trung vào các chính sách mà ông mô tả là bất lợi cho lợi ích của Mỹ.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng gọi mức phạt tài chính nói trên là “một cuộc tấn công của các chính phủ nước ngoài nhằm vào các nền tảng công nghệ và người dân Mỹ”.

Trong khi đó về phần mình, Người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu cho biết vào tối ngày 6/12 rằng, mối quan hệ giữa EU và Mỹ là độc nhất, nhưng EU mới là bên tự quyết định các quy tắc của mình.

Trước đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas phát biểu tại hội nghị thường niên Diễn đàn Doha ngày 6/12 rằng, Mỹ “vẫn là đồng minh lớn nhất của chúng tôi”. Tuyên bố được đưa ra sau khi Washington vừa công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới với nhiều chỉ trích nhằm vào các thể chế châu Âu.

Thanh Vân

Nguồn Politico, Euractiv.