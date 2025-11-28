Xã Vĩnh Lộc tổ chức chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

Ngày 28/11, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc tổ chức vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc thi được triển khai theo Kế hoạch số 03 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Kế hoạch của Đảng ủy xã Vĩnh Lộc.

Tham gia hội thi có 9 thí sinh đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi: Soạn Đề cương thuyết trình; Thuyết trình; Trả lời một số câu hỏi do thành viên Ban Giám khảo đặt ra.

Nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng; nhằm kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, nhất là kỹ năng đối thoại trong tuyên truyền miệng.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các thí sinh đã thể hiện hiểu biết sâu sắc, liên hệ thực tiễn sinh động, làm rõ các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và giấy chứng nhận cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Tô Hà