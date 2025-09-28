Phụ nữ phường Tân Dân chung sức xây dựng phường kiểu mẫu

Ngày 28/9, Hội LHPN phường Tân Dân tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ sau khi sáp nhập các phường Hải An, phường Tân Dân và xã Ngọc Lĩnh thành phường Tân Dân hiện nay.

Nhiệm kỳ 2021-2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp của các phòng, ban, đoàn thể, cùng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các tầng lớp phụ nữ, Hội LHPN phường Tân Dân đã hoàn thành và vượt 7/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ.

Vai trò hoạt động của Hội ngày càng được thể hiện rõ nét trên các lĩnh vực. Nổi bật là công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả thông qua các mô hình, việc làm cụ thể.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em được thực hiện bằng những việc làm thiết thực, để lại dấu ấn riêng, lan tỏa hình ảnh đẹp của phụ nữ Tân Dân nhân ái, sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Hội đã làm tốt chức năng đại diện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, giới thiệu 13 nữ quần chúng ưu tú đi học cảm tình Đảng, kết nạp 16 hội viên phụ nữ ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đến nay, Hội LHPN phường Tân Dân có hơn 3.500 hội viên, tỷ lệ tập hợp đạt 75%.

Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất các nhóm chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Hội phấn đấu hỗ trợ thêm nhiều hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, nâng cao mức sống cho 100% hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ, giúp thêm 46 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”.

Đồng thời, Hội tập trung thực hiện tốt phong trào “Xây dựng người phụ nữ Tân Dân thời đại mới -Yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”; thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá và phong trào thi đua trọng tâm, góp phần xây dựng Tân Dân trở thành phường kiểu mẫu của tỉnh vào năm 2030.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN phường Tân Dân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các Quyết định chỉ định nhân sự và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX. Đồng chí Lâm Thị Nga được chỉ định làm Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Dân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hà