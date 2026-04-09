Phóng viên Al Jazeera thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở dải Gaza

Một phóng viên của Kênh truyền hình Al Jazeera đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Israel tiến hành mới đây tại dải Gaza, trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực này tiếp tục diễn biến phức tạp bất chấp lệnh ngừng bắn vẫn đang được thực thi.

Phóng viên Mohammed Wishah của Kênh truyền hình Al Jazeera đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Israel tiến hành tại dải Gaza ngày 8/4. Ảnh: Al Jazeera.

Nạn nhân được xác định là Mohammed Wishah, phóng viên của kênh Al Jazeera Mubasher tại dải Gaza. Theo thông tin từ Al Jazeera, ông Wishah tử vong khi một máy bay không người lái tấn công chiếc xe ông đang di chuyển trên đường al-Rashid, tuyến đường ven biển phía tây dải Gaza. Vụ tấn công khiến phương tiện bốc cháy dữ dội.

Trong tuyên bố chính thức, Al Jazeera lên án vụ việc, cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời cáo buộc việc nhắm mục tiêu vào các nhà báo là một phần của “chính sách có hệ thống” nhằm ngăn cản hoạt động tác nghiệp và hạn chế thông tin từ thực địa. Hãng tin này khẳng định cái chết của ông Wishah không phải là sự việc ngẫu nhiên.

Theo Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023, đã có ít nhất 262 nhà báo thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại khu vực này. Cơ quan này cũng cho rằng vụ việc mới nhất là minh chứng cho xu hướng “nhắm mục tiêu có hệ thống” nhằm vào giới truyền thông tại Palestine.

Trong khi đó, giới quan sát nhận định việc nhà báo Wishah bị tấn công ngay trên một tuyến đường chính tại dải Gaza cho thấy mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng, ngay cả trong giai đoạn đang thực thi lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Trong lúc này, các tổ chức truyền thông và cơ quan chức năng tại Gaza cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng như các tổ chức báo chí toàn cầu, lên tiếng và có biện pháp nhằm bảo vệ an toàn cho các nhà báo đang tác nghiệp tại khu vực xung đột.

Hiện tại, phía Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Ngọc Liên

Nguồn: Al Jazeera