Phó Chủ tịch VFF nhận nhiệm vụ quan trọng tại Asian Beach Games 2026

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giao đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn AFC điều hành môn Bóng đá bãi biển tại Asian Beach Games 2026 (Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á).

Ông Trần Anh Tú chủ trì cuộc họp kỹ thuật môn Bóng đá bãi biển Asian Beach Games 2026 tại Tam Á, Hải Nam (Trung Quốc). (Nguồn: VFF)

Việc ông Trần Anh Tú được giao nhiệm vụ quan trọng tại giải đấu châu Á thể hiện sự ghi nhận của AFC đối với năng lực tổ chức, điều hành cũng như uy tín của lãnh đạo bóng đá Việt Nam trên bình diện châu lục.

Môn Bóng đá bãi biển tại kỳ Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026 quy tụ 7 đội tuyển, chia thành hai bảng đấu. Bảng A gồm Trung Quốc, Oman và Palestine trong khi Bảng B có sự góp mặt của Iran, Saudi Arabia, Thái Lan và UAE.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm tại mỗi bảng, chọn hai đội đứng đầu vào bán kết. Hai đội thắng tại bán kết sẽ tranh huy chương Vàng, trong khi hai đội thua tranh huy chương Đồng.

Theo kế hoạch, các trận đấu của môn Bóng đá bãi biển sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 29/4 tại Tam Á, Hải Nam (Trung Quốc). Công tác tổ chức đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm các tiêu chuẩn chuyên môn và điều kiện thi đấu theo quy định của AFC.

Tại cuộc họp kỹ thuật diễn ra sáng 22/4, thay mặt AFC, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú gửi lời chào mừng tới các đội tuyển, quan chức và vận động viên tham dự giải đấu, đồng thời nhấn mạnh đây là dịp quy tụ những đội bóng hàng đầu châu Á, không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị và fair-play của bóng đá bãi biển.

Ông Trần Anh Tú đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của ban tổ chức địa phương, các tình nguyện viên và các bên liên quan trong việc mang đến một giải đấu chất lượng, đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đang là Ủy viên Ban Futsal và Bóng đá bãi biển AFC. Ông cũng được biết đến là một trong những người đặt nền móng và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của futsal Việt Nam, góp phần đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ chất lượng, đưa futsal Việt Nam từng bước khẳng định vị thế tại đấu trường khu vực và thế giới.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 sẽ tranh tài chính thức từ ngày 22/4 tới 30/4. Lễ khai mạc tổ chức tối ngày 22/4. Chủ nhà Trung Quốc đưa vào tranh tài 63 bộ huy chương của 14 môn thể thao (15 phân môn) gồm bóng rổ 3x3, bơi mặt nước mở, bóng nước, aquathlon, điền kinh bãi biển, bóng ném bãi biển, kabaddi bãi biển, bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, vật bãi biển, đua thuyền truyền thống, jujitsu, sailing, leo núi thể thao và teqball.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ABG6 với 90 thành viên, tranh tài ở 8 môn: Bóng ném bãi biển, vật bãi biển, jujitsu, thuyền truyền thống, bơi bãi biển, điền kinh, sailing và teqball.

Đây không chỉ là cơ hội để khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực, mà còn là dịp để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những đấu trường lớn hơn trong tương lai./.

Theo TTXVN