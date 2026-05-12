Geovane chính thức có tên tiếng Việt; Tottenham tiếp tục run rẩy trong cuộc chiến trụ hạng

Xác định 5 đại diện châu Á đầu tiên giành vé dự World Cup U17; Mourinho chuẩn bị tái hợp Real Madrid, Benfica tìm người thay thế; Chelsea nhắm Xabi Alonso và Andoni Iraola cho chiếc ghế nóng... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (12/5).

Geovane chính thức nhập tịch, lấy tên tiếng Việt là Nguyễn Tài Lộc

Chiều 13/5, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức lễ trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho tiền đạo Magno Geovane, với tên gọi mới là Nguyễn Tài Lộc. Sau nhiều năm khẳng định đẳng cấp tại V.League trong màu áo các đội bóng lớn, chân sút sinh năm 1994 gốc Brazil này hiện đang là nhân tố chủ chốt trong đội hình CLB Ninh Bình.

Geovane giờ là Nguyễn Tài Lộc. (Ảnh: CLB Ninh Bình).

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng, giúp Nguyễn Tài Lộc có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng sáng tạo, anh được kỳ vọng sẽ cùng những cầu thủ nhập tịch khác như Nguyễn Xuân Son tăng cường sức mạnh hàng công cho “Những chiến binh sao vàng” tại các đấu trường lớn như AFF Cup hay Asian Cup 2027.

Xác định 5 đại diện châu Á đầu tiên giành vé dự World Cup U17

Sau hai lượt trận tại giải U17 châu Á 2026, 5 đội bóng chắc chắn góp mặt tại World Cup U17 cuối năm nay đã lộ diện, bao gồm: chủ nhà U17 Qatar, cùng Uzbekistan, Australia, Saudi Arabia và Tajikistan.

U17 Uzbekistan giành vé tham dự World Cup (Ảnh: AFC).

Tại bảng D, chiến thắng trước Ấn Độ đã giúp Uzbekistan và Australia sớm dắt tay nhau vào tứ kết. Tương tự, Saudi Arabia và Tajikistan cũng chính thức đi tiếp sau khi đánh bại hai đại diện Đông Nam Á là Thái Lan và Myanmar.

Châu Á vẫn còn 4 suất tham dự sẽ được quyết định ở lượt trận cuối. U17 Việt Nam (3 điểm) hiện giữ quyền tự quyết và sẽ chính thức giành vé dự World Cup nếu đánh bại U17 UAE vào ngày 14/5 tới.

Mourinho chuẩn bị tái hợp Real Madrid, Benfica tìm người thay thế

HLV Jose Mourinho đang tiến rất gần đến việc trở lại dẫn dắt Real Madrid sau khi mùa giải tại Bồ Đào Nha kết thúc.

Mourinho tiến sát ghế HLV trưởng Real Madrid, Benfica đã chọn được người thay.

Dù còn hợp đồng với Benfica đến năm 2027, “Người đặc biệt” dự kiến sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 3 triệu euro để thực hiện màn tái hợp đầy cảm xúc tại Bernabeu. Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2010-2013), ông từng giúp đội bóng Hoàng gia giành La Liga với kỷ lục 100 điểm.

Song song đó, Benfica cũng đã nhắm tới Marco Silva (HLV trưởng Fulham) để thay thế Mourinho. Chiến lược gia của Fulham sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè này và đang cân nhắc khả năng trở lại quê nhà cầm quân sau 5 năm thành công tại Ngoại hạng Anh.

Chelsea nhắm Xabi Alonso và Andoni Iraola cho chiếc ghế nóng

Chelsea hiện đang cân nhắc bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng dài hạn thay thế Liam Rosenior. Dù vừa chia tay Real Madrid, Alonso vẫn được đánh giá rất cao nhờ chiến tích giúp Leverkusen vô địch Bundesliga bất bại mùa trước. Triết lý kiểm soát bóng và hệ thống “box midfield” của ông được xem là mảnh ghép phù hợp với dàn cầu thủ trẻ tại Stamford Bridge.

Chelsea cân nhắc bổ nhiệm Xabi Alonso làm HLV trưởng mới.

Bên cạnh Alonso, Andoni Iraola cũng là ứng viên nặng ký sau khi xác nhận rời Bournemouth. Iraola gây ấn tượng mạnh bởi phong cách pressing cường độ cao và khả năng thích nghi linh hoạt với biến động nhân sự. Cuộc đua giành ghế nóng tại Chelsea đang trở nên hấp dẫn giữa hai chiến lược gia tài năng người Tây Ban Nha.

Tottenham tiếp tục run rẩy trong cuộc chiến trụ hạng

Rạng sáng 12/5, Tottenham đã bỏ lỡ cơ hội bứt phá khi để Leeds United cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà ở vòng 36 Premier League. Dù vươn lên dẫn trước nhờ cú cứa lòng đẳng cấp của tài năng trẻ Mathys Tel, nhưng chính cầu thủ này lại vô tình phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Calvert-Lewin ghi bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền ở phút 74.

Tottenham chưa thể yên tâm trụ hạng.

Kết quả này khiến “Gà trống” tiếp tục xếp thứ 17 với 38 điểm, chỉ hơn West Ham 2 điểm. Với áp lực tâm lý nặng nề cùng phong độ bất ổn, thầy trò HLV De Zerbi sẽ phải bước vào hai trận đấu “sinh tử” gặp Chelsea và Everton để quyết định số phận trụ hạng của mình.

HS