U17 Việt Nam quyết đấu UAE tranh vé World Cup; Barcelona đăng quang La Liga sớm 3 vòng đấu

U17 Việt Nam thua ngược Hàn Quốc, quyết đấu UAE tranh vé World Cup; Đình Bắc rực sáng, CLB Công an Hà Nội chạm một tay vào chức vô địch; Arsenal thắng kịch tính West Ham, xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (11/5).

U17 Việt Nam thua ngược Hàn Quốc, quyết đấu UAE tranh vé World Cup

Tối 10/5, U17 Việt Nam đã nhận thất bại đáng tiếc 1-4 trước U17 Hàn Quốc tại lượt trận thứ hai bảng C giải U17 châu Á 2026. Dù thi đấu tự tin và dẫn trước nhờ bàn thắng của Sỹ Bách ở phút 32, sự sa sút thể lực cuối trận đã khiến đoàn quân của HLV Cristiano Roland để đối thủ ghi liên tiếp 4 bàn từ phút 84 đến thời gian bù giờ.

Các cầu thủ U17 Hàn Quốc ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới U17 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn hưởng lợi lớn khi U17 Yemen bất ngờ thắng U17 UAE 3-2, giúp thầy trò HLV Roland giữ được vị trí nhì bảng nhờ chỉ số đối đầu.

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (áo vàng) động viên các cầu thủ U17 Việt Nam sau trận đấu với U17 Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp động viên toàn đội gạt bỏ nỗi buồn để tập trung cho trận quyết đấu với U17 UAE vào ngày 14/5. Đây là trận đấu mang tính sống còn, quyết định tấm vé vào tứ kết và suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Đình Bắc rực sáng, CLB Công an Hà Nội chạm một tay vào chức vô địch

Tối 10/5, trong trận cầu tâm điểm vòng 22 V.League tại sân Hàng Đẫy chật kín khán giả, CLB Công an Hà Nội đã đánh bại Nam Định với tỷ số sát sao 3-2.

Đình Bắc thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Quyết Thắng).

Tiền đạo trẻ Đình Bắc trở thành người hùng với một cú đúp, qua đó nối dài chuỗi 6 trận ghi bàn liên tiếp và vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội với 10 pha lập công.

Chiến thắng nghẹt thở này giúp đội bóng ngành Công an củng cố ngôi đầu bảng với 57 điểm, nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Thể Công Viettel lên thành 11 điểm. Khi giải đấu chỉ còn 4 vòng, thầy trò HLV Polking sẽ chính thức đăng quang ngôi vô địch nếu đánh bại CLB Thanh Hóa ở lượt trận tiếp theo.

Arsenal thắng kịch tính West Ham, xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Tối 10/5, Arsenal đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước West Ham trong trận derby London đầy căng thẳng.

Trossard ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Sau nhiều nỗ lực hãm thành và những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn David Raya, bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 83 khi Leandro Trossard dứt điểm cận thành ghi bàn duy nhất. Kịch tính được đẩy lên cao ở phút bù giờ khi bàn gỡ của Callum Wilson bên phía West Ham bị từ chối do lỗi phạm lỗi với thủ môn.

Chiến thắng nghẹt thở này giúp “Pháo thủ” tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City, tiếp tục nuôi hy vọng vô địch sau 22 năm chờ đợi. Ngược lại, West Ham lún sâu vào khủng hoảng và đối mặt với nguy cơ xuống hạng khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu.

Barcelona hạ Real Madrid, chính thức đăng quang La Liga sớm 3 vòng đấu

Rạng sáng 11/5, Barcelona đã chính thức lên ngôi vô địch La Liga 2025/26 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước kình địch Real Madrid tại sân Nou Camp. Hai bàn thắng sớm của Marcus Rashford và Ferran Torres chỉ trong vòng 18 phút đầu trận đã giúp đoàn quân của HLV Hansi Flick hoàn toàn làm chủ thế trận.

Barcelona vô địch La Liga sau chiến thắng trước Real Madrid (Ảnh: Reuters).

Với 91 điểm và khoảng cách 14 điểm so với chính Real Madrid, Barcelona đã sở hữu chức vô địch quốc gia lần thứ 29 đầy xứng đáng. Trái ngược với phong độ bùng nổ của đội bóng xứ Catalonia, Real Madrid tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng và đối diện một mùa giải trắng tay, buộc phải thực hiện những cải tổ mạnh mẽ cho tương lai.

