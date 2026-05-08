Philippines chủ trì đối thoại giữa Thái Lan và Campuchia về vấn đề biên giới

Ngày 7/5, Philippines đã chủ trì cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Thái Lan và Campuchia bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 nhằm thúc đẩy đối thoại và hạ nhiệt căng thẳng liên quan các vấn đề biên giới giữa hai nước. Cuộc gặp có sự tham dự của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, ngày 7/5/2026. Ảnh: Xinhua.

Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thống Marcos cho biết Philippines, với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, mong muốn tạo điều kiện để các bên duy trì trao đổi xây dựng và thúc đẩy giải pháp hòa bình cho các bất đồng hiện nay. Theo ông Marcos, lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đã tái khẳng định cam kết duy trì liên lạc cởi mở, kiềm chế các hành động có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng và tiếp tục giải quyết khác biệt thông qua đối thoại.

Ông Marcos cho biết các bên đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan tình hình biên giới và đạt được một số định hướng nhằm thúc đẩy tiến trình đối thoại trong thời gian tới, song không công bố chi tiết cụ thể.

Theo nhà lãnh đạo Philippines, Campuchia và Thái Lan nhất trí giao ngoại trưởng hai nước tiếp tục duy trì các cuộc trao đổi “thẳng thắn và cởi mở”, đồng thời thảo luận các biện pháp xây dựng lòng tin và ngăn ngừa nguy cơ leo thang căng thẳng.

Cuộc gặp cũng tái khẳng định vai trò của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT), cơ chế gồm đại diện các nước thành viên ASEAN có nhiệm vụ giám sát và xác minh việc thực hiện các thỏa thuận giữa Campuchia và Thái Lan.

Về phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào các biện pháp giảm căng thẳng và củng cố lòng tin giữa hai nước láng giềng. Ông nhấn mạnh Campuchia và Thái Lan cùng chia sẻ quyết tâm hướng tới hòa bình lâu dài thông qua việc khôi phục khuôn khổ hợp tác hiệu quả và thúc đẩy quan hệ song phương ổn định.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đều ủng hộ thúc đẩy hòa bình, thay vì đối đầu. Ảnh: Rappler.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho rằng hai nước cần tránh đối đầu và ưu tiên hợp tác vì hòa bình và phát triển.

Campuchia và Thái Lan trong nhiều năm qua tồn tại một số bất đồng liên quan khu vực biên giới chồng lấn, đôi khi dẫn tới căng thẳng quân sự và ngoại giao. Tuy nhiên, hai bên nhiều lần khẳng định sẽ giải quyết tranh chấp thông qua cơ chế song phương và hợp tác khu vực trong khuôn khổ ASEAN, phù hợp luật pháp quốc tế.

Thanh Giang

Nguồn: Manila Standard.