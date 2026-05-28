Mỹ sẽ phá hủy Oman nếu cùng Iran thu phí qua Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Oman, tuyên bố quốc gia vùng Vịnh này sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt nếu theo đuổi một thỏa thuận thu phí chung cùng Iran đối với việc đi lại qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng ngày 27/5/2026. Ảnh: NBC News.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 27/5, ông Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz là vùng biển quốc tế và không ai được phép kiểm soát nơi đó. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: “Oman sẽ phải hành xử giống như tất cả những nước khác, nếu không chúng tôi sẽ phải phá huỷ họ”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Washington sẽ tiếp tục giám sát khu vực nhằm bảo đảm tàu thương mại quốc tế được lưu thông tự do qua tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thế giới này.

Trong cuộc họp, Tổng thống Trump cho biết hiện có hàng nghìn tàu đang chờ di chuyển qua eo Hormuz, trong khi nhiều tàu chở dầu đã phải chuyển hướng tới các cảng của Mỹ để tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, ông khẳng định Washington không chịu áp lực quá lớn về nguồn cung năng lượng do Mỹ hiện là một trong những nước xuất khẩu dầu khí hàng đầu thế giới.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tái khẳng định ưu tiên hàng đầu của Washington là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng nếu Mỹ không tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran trước đó, Tehran có thể đã nhanh chóng hoàn tất năng lực chế tạo bom hạt nhân.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump bác bỏ khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục kiểm soát các nguồn tài sản của Tehran cho đến khi Iran “hành xử đúng đắn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Ảnh: Heigit.

Những phát biểu trên của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh truyền thông khu vực gần đây xuất hiện thông tin Iran và Oman đang thảo luận khả năng xây dựng cơ chế phối hợp điều tiết hoạt động hàng hải tại eo Hormuz sau nhiều tháng căng thẳng Mỹ-Iran leo thang. Một số nguồn tin đề cập khả năng áp dụng cơ chế thu phí đối với tàu thương mại đi qua eo biển này.

Eo Hormuz nằm giữa Iran và Oman, nối Vịnh Ba Tư với biển Arab và Ấn Độ Dương, được xem là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới. Việc gián đoạn lưu thông tại khu vực này thời gian qua đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Ngọc Liên

Nguồn: USA Today/CNN