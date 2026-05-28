Hamas xác nhận thủ lĩnh quân sự thiệt mạng do không kích của Israel

Phong trào Hồi giáo Hamas mới đây xác nhận thủ lĩnh quân sự mới của lực lượng này tại Dải Gaza, ông Mohammed Odeh (còn được gọi là Mohammed Oudeh), đã thiệt mạng cùng vợ và hai con trai trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào thành phố Gaza trước đó một ngày.

Vụ việc đánh dấu thêm một đòn giáng mạnh của Tel Aviv vào bộ máy chỉ huy quân sự của Hamas trong bối cảnh chiến sự tại Gaza tiếp tục leo thang bất chấp các nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Trong tuyên bố chính thức, Hamas cáo buộc Israel theo đuổi “chính sách ám sát, bao vây và bỏ đói”, song khẳng định điều đó sẽ không thể buộc người Palestine từ bỏ quyền kiểm soát vùng đất của mình.

Theo các nguồn tin y tế tại Gaza, cuộc không kích tối 26/5 đã đánh trúng một tòa nhà dân cư ở khu Rimal, phía Tây thành phố Gaza, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có ông Odeh cùng các thành viên gia đình và hai người qua đường, đồng thời làm khoảng 20 người khác bị thương.

Quân đội Israel sau đó xác nhận đã tiến hành chiến dịch nhằm tiêu diệt Mohammed Odeh, người vừa được bổ nhiệm làm chỉ huy cánh vũ trang Hamas sau cái chết của người tiền nhiệm Izz al-Din al-Haddad hồi giữa tháng này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố Odeh là “một trong những kiến trúc sư” đứng sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 vào miền Nam Israel – sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài suốt hơn hai năm qua.

Theo Reuters và AP, trước khi lên nắm quyền chỉ huy quân sự, Mohammed Odeh từng phụ trách cơ quan tình báo của Hamas và được xem là một trong số ít nhân vật cấp cao còn sót lại trong hệ thống lãnh đạo quân sự của phong trào này tại Gaza. Việc ông bị tiêu diệt chỉ ít ngày sau khi tiếp quản vị trí cho thấy Israel đang đẩy mạnh chiến lược “chặt đầu” nhằm làm tê liệt năng lực chỉ huy và điều phối của Hamas.

Cái chết của Mohammed Odeh không chỉ cho thấy cuộc đối đầu Israel - Hamas vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mà còn phản ánh vòng xoáy bạo lực tiếp tục phủ bóng lên Gaza, nơi hàng triệu người Palestine đang phải sống trong cảnh đổ nát, thiếu lương thực và bất ổn kéo dài sau nhiều năm chiến tranh.

Vân Bình

Nguồn: CCTV