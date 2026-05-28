Mỹ không kích cơ sở quân sự của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích mới nhằm vào Iran trong đêm 27/5, với mục tiêu là một cơ sở quân sự mà Washington cho là có thể gây ra mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải thương mại trong khu vực.

Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran. Ảnh: NDTV.

Theo một quan chức Mỹ được hãng tin CBS News dẫn lời, các cuộc tấn công được mô tả là hành động “mang tính phòng vệ”. Quan chức Mỹ khẳng định thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran hiện vẫn được xem là còn hiệu lực bất chấp các diễn biến quân sự mới.

Nguồn tin cũng cho biết lực lượng Mỹ đã đánh chặn một số thiết bị bay không người lái (UAV) được phóng từ Iran. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa công bố chi tiết về địa điểm xảy ra vụ việc cũng như mức độ thiệt hại sau các cuộc không kích.

Đây là đợt không kích mới nhất chỉ hai ngày sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công “tự vệ” tại miền Nam Iran. Theo người phát ngôn CENTCOM, Đại úy Tim Hawkins, các mục tiêu bị tấn công bao gồm bệ phóng tên lửa và một số tàu Iran bị cáo buộc tìm cách rải thủy lôi trên biển. Washington cho biết chiến dịch được thực hiện nhằm bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ lực lượng Iran.

Về phía Tehran, giới chức Iran đã lên án mạnh mẽ các cuộc không kích trước đó của Mỹ, gọi đây là sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo Iran sẽ không để bất kỳ hành động thù địch nào xảy ra mà không có phản ứng đáp trả.

Giới chức Iran cảnh báo sẽ không để bất kỳ hành động thù địch nào xảy ra mà không có phản ứng đáp trả. Ảnh: NBC News.

Các diễn biến quân sự mới diễn ra trong lúc Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận dài hạn với Washington. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời phát đi thông điệp cứng rắn rằng Washington sẵn sàng nối lại chiến dịch không kích với cường độ lớn hơn nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện trong tiến trình đàm phán hiện nay. Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đang kéo dài thời gian thương lượng nhằm chờ đợi sức ép chính trị và kinh tế gia tăng đối với Mỹ, song khẳng định Washington “có thể chờ lâu hơn”.

Ngọc Liên

Nguồn: CBS News/Reuters