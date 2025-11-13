Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa

Những năm qua, Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa luôn khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung cấp nước sạch ổn định, an toàn cho Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công nhân Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa kiểm định đồng hồ nước.

Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa có 263 đảng viên sinh hoạt tại 21 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ định hướng về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch trong nhiệm kỳ, đảng ủy đã lãnh đạo Hội đồng quản trị, ban điều hành rà soát, đánh giá, dự báo tình hình để xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm phù hợp, sát thực tiễn, có tính khả thi cao. Trong điều kiện giá vật tư thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào liên tục biến động, ban lãnh đạo doanh nghiệp (DN) đã thường xuyên chỉ đạo các phòng chức năng rà soát, đánh giá chất lượng từng loại vật tư, thiết bị, sàng lọc để lựa chọn bổ sung các chủng loại vật tư mới, nhằm đa dạng hóa nguồn cung; ổn định giá cả, cung cấp kịp thời, đầy đủ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, đem lại hiệu quả cho DN. Với phương châm “Nước sạch từ tâm - vươn tầm đẳng cấp”, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đã ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và văn hóa DN của cán bộ, đảng viên, người lao động. Qua đó, nêu cao những chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động của DN đi đầu trong tỉnh về cung cấp dịch vụ nước sạch - như một sự cam kết để khách hàng và toàn xã hội giám sát, đánh giá và giúp DN luôn phát triển bền vững.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đảng bộ công ty đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng khoa học - công nghệ vào quản lý, điều hành. Hệ thống phần mềm quản lý tài sản, khách hàng, hóa đơn điện tử, văn phòng điện tử, họp trực tuyến được áp dụng tại tất cả các đơn vị trực thuộc. Đến nay, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 52% số khách hàng và hơn 70% doanh thu, góp phần tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả quản trị DN. Song song với đó, công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra chất lượng nước được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy chuẩn của Bộ Y tế, cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT.

Nhờ sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của đảng ủy, kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty liên tục tăng trưởng qua các năm. Tất cả 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đều đạt và vượt kế hoạch. Đến nay, 97% người dân đô thị và 90% người dân khu vực nông thôn trong phạm vi cấp nước của DN được sử dụng nước sạch; tỷ lệ thất thoát nước giảm từ 20% đầu nhiệm kỳ xuống còn 16,5%. Sản lượng nước hàng hóa đạt 198,5 triệu m3, tăng 50%; tổng doanh thu đạt 2.178 tỷ đồng, tăng 48%; lợi nhuận trước thuế đạt 296 tỷ đồng, tăng 228% so với đầu nhiệm kỳ. 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt 12,1 triệu đồng/người/tháng, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, người lao động, cổ đông và khách hàng, khẳng định uy tín, vị thế của DN trên thị trường.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa xác định là nhiệm vụ then chốt. Đảng ủy thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, hiệu quả; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ được đổi mới, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã kết nạp 102 đảng viên mới, đạt 204% so với nghị quyết; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, góp phần xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh. Nhiều năm liên tục, đảng bộ công ty được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Thế Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa cho biết: “Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, đảng bộ công ty xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới cấp nước, bảo đảm cung cấp nước sạch, an toàn, liên tục phục vụ Nhân dân. Cùng với đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn cao; quan tâm chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi của người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Bài và ảnh: Thanh Huê