Phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng

Nhằm góp phần triển khai hiệu quả và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các địa phương, hơn 4.300 tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) với gần 16.000 thành viên đã và đang tích cực cùng với chính quyền các cấp hướng dẫn và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số trong đời sống và sản xuất, kinh doanh.

Các thành viên tổ CNSCĐ thôn Thạch Lãng, xã Trường Văn hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số.

Xác định mục tiêu chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, UBND xã Trường Văn đã thành lập các tổ CNSCĐ, đồng thời triển khai các đợt tập huấn nhằm trang bị cho các thành viên tổ CNSCĐ những kiến thức chuyên sâu về sử dụng công nghệ, phần mềm, quy trình, kỹ năng lắng nghe, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các ứng dụng, phần mềm...

Ông Hoàng Văn Uyển, thành viên tổ CNSCĐ thôn Thạch Lãng, xã Trường Văn chia sẻ: “Trước đây, các khoản thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, người dân đều phải đi đến các điểm thu để nộp. Nhưng hiện nay, chúng tôi đã hướng dẫn người dân từng bước để chi trả các hóa đơn qua thanh toán điện tử; hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thông qua điện thoại thông minh. Ngoài ra, chúng tôi còn hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại, thiết bị thông minh để tra cứu, tham khảo kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, áp dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt... góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi”.

Từ đầu tháng 10 đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. Trong đó, thành viên các tổ CNSCĐ đóng vai trò then chốt trong việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, hướng dẫn đưa các dịch vụ hành chính công đến gần hơn với người dân.

Ông Nguyễn Huy Sang, tổ CNSCĐ tổ dân phố Quyết Thắng, phường Quảng Phú chia sẻ: “Các thành viên tổ CNSCĐ được tập huấn kỹ các bước chuẩn bị hồ sơ, thao tác, trình tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến để có thể hướng dẫn lại cho người dân một cách chính xác, hiệu quả. Mỗi thành viên tổ CNSCĐ ở tổ dân phố Quyết Thắng đang nỗ lực để lan tỏa những lợi ích thiết thực của công nghệ số đến nhiều người dân trong phố, góp phần cùng chính quyền địa phương mang công nghệ đến người dân”.

Từ việc chủ động "mang dịch vụ công đến tận nhà”, tới sự nhiệt tình, trách nhiệm của thành viên tổ CNSCĐ và những nỗ lực nâng cao năng lực của cán bộ cơ sở... đã góp phần đưa công nghệ phục vụ người dân, thu hẹp khoảng cách số và xây dựng xã hội số tiện ích, an toàn.

Chị Lê Minh Thùy, tổ CNSCĐ thôn Lý Yên, xã Yên Định chia sẻ: “Các thành viên tổ CNSCĐ trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên đang nỗ lực phát huy vai trò của mình để hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích từ công nghệ số, nâng cao sự hiểu biết của người dân trong việc sử dụng các app, ứng dụng chính thống để tránh bị lừa đảo trên không gian mạng, từng bước hướng tới xây dựng một cộng đồng số vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn về công nghệ, hạ tầng, trình độ dân trí... nhưng với sự vào cuộc tích cực của tổ CNSCĐ, công tác chuyển đổi số tại Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của tổ CNSCĐ, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung nâng cao năng lực thành viên tổ CNSCĐ thông qua bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên; mở rộng phạm vi hỗ trợ đến mọi nhu cầu số của người dân như: dịch vụ công, thanh toán số, ứng dụng số... Đồng thời, tăng cường công cụ hỗ trợ và phát triển mạng lưới hỗ trợ (qua zalo, nhóm online), giúp các tổ CNSCĐ hoạt động hiệu quả hơn, trở thành “cầu nối” vững chắc trong quá trình chuyển đổi số.

Bài và ảnh: Linh Hương