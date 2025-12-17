Tăng tốc chuyển đổi số từ sức bật của doanh nghiệp công nghệ

Chuyển đổi số (CĐS) đang trở thành động lực phát triển quan trọng của tỉnh những năm gần đây, trong đó doanh nghiệp công nghệ số giữ vai trò nòng cốt thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế. Từ việc phát triển hạ tầng, triển khai giải pháp số đến mở rộng dịch vụ công nghệ trong các ngành, sự vào cuộc mạnh mẽ của doanh nghiệp đang góp phần định hình hệ sinh thái số, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Hội thảo chuyển đổi số và phát triển doanh nghiệp ICT.

Hạt nhân tạo sức lan tỏa

Xác định doanh nghiệp công nghệ số là lực lượng tiên phong trong CĐS, Thanh Hóa đã có bước tiến rõ rệt khi nhiều doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nội tỉnh cùng tham gia đóng góp cho thị trường công nghệ. Sự phát triển này không chỉ phản ánh nhu cầu đổi mới của các cơ quan, tổ chức mà còn cho thấy doanh nghiệp chính là trung tâm thúc đẩy CĐS lan tỏa đến từng lĩnh vực đời sống.

Để thấy rõ hơn vai trò này, có thể bắt đầu từ những đơn vị tiên phong như VNPT Thanh Hóa. Với việc triển khai phần mềm hội nghị trực tuyến, phòng họp không giấy tờ và phần mềm chấm điểm cải cách hành chính, VNPT đã góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành trong khu vực công. Đặc biệt, việc mở rộng hệ thống VnEdu tới gần 1.800 trường học cùng sổ liên lạc điện tử tại hơn 1.300 trường đã tạo nên bước chuyển quan trọng trong quản lý giáo dục, mang lại sự tiện lợi cho nhà trường và phụ huynh.

Từ những đóng góp đó, mạch CĐS của tỉnh tiếp tục được nối dài bởi Viettel Thanh Hóa. Không chỉ hỗ trợ xây dựng TP Thanh Hóa (cũ) trở thành đô thị thông minh, Viettel còn vận hành 10 dịch vụ giám sát tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Sầm Sơn, cung cấp hệ sinh thái giáo dục và triển khai mạng xã hội học tập toàn tỉnh. Đây là minh chứng cho sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình quản lý truyền thống sang vận hành số hóa, hiện đại.

Để tạo thành chuỗi giá trị công nghệ hoàn chỉnh, nhiều doanh nghiệp nội tỉnh tiếp tục đóng vai trò quan trọng. ThinkLabs phát triển cổng dữ liệu mở, ứng dụng Smart Thanh Hóa và các nền tảng phục vụ ngành y tế. Tân Thanh Phương xây dựng hệ sinh thái số cho nông nghiệp, làng nghề, du lịch - đáp ứng đúng nhu cầu số hóa ở cấp cơ sở. Minh Lộ cung cấp các giải pháp y tế số như bệnh án điện tử, phần mềm quản lý bệnh viện và kết nối máy xét nghiệm. Các doanh nghiệp như G8, Á Châu, HiTech, Nam Phong, Mạnh Đình, Pro F1 hay LigoSoft cũng góp phần hoàn thiện mảng phần cứng và hạ tầng viễn thông, tạo nên thị trường công nghệ thông tin (CNTT) đa dạng và có chiều sâu.

Sự kết nối chặt chẽ giữa các nhóm doanh nghiệp đã hình thành hệ sinh thái số năng động, đồng thời mở rộng tác động của CĐS vào đời sống kinh tế - xã hội. Hàng nghìn việc làm trong lĩnh vực phần mềm, thương mại điện tử, logistics, truyền thông số được tạo ra mỗi năm. Các giải pháp công nghệ giúp cơ quan Nhà nước hoạt động hiệu quả hơn, doanh nghiệp vận hành thông minh hơn và người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Nhờ đó, CĐS đã vượt khỏi phạm vi triển khai công nghệ, trở thành động lực thúc đẩy năng suất lao động và mở ra những lĩnh vực kinh tế mới như kinh tế dữ liệu và đô thị thông minh.

Nỗ lực hoàn thiện nền tảng số

Để có được những kết quả trên, nhiều năm qua, tỉnh ta đã triển khai đồng bộ các bước đi mang tính chiến lược, từ quy hoạch hạ tầng đến tổ chức thực thi các chương trình CĐS. Một trong những dấu ấn quan trọng là việc đầu tư Tòa nhà điều hành Trung tâm CNTT tỉnh cao 12 tầng với hơn 19.000m2 diện tích sàn, dành 3 tầng cho doanh nghiệp thuê làm việc, hình thành tiền đề của khu CNTT tập trung. Cùng với đó là việc quy hoạch các khu công nghiệp công nghệ cao tại Nghi Sơn và Lam Sơn - Sao Vàng, mở ra không gian đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp công nghệ lớn và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Song song hạ tầng là các chính sách hỗ trợ. Tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch hành động về phát triển doanh nghiệp số, thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp viễn thông xây dựng các nền tảng số dùng chung, cổng dữ liệu mở, các phần mềm quản lý giáo dục, y tế, đất đai, thương mại điện tử... Việc kết nối giữa chính quyền - doanh nghiệp - chuyên gia là điểm nổi bật, tạo ra môi trường thuận lợi để các mô hình, sản phẩm công nghệ mới được thử nghiệm và nhân rộng.

Nhờ quá trình triển khai bài bản, hiện tỉnh đã có 1.742 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT hoặc ngành nghề liên quan, trong đó hơn 1.100 doanh nghiệp có phát sinh doanh thu và gần 200 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Đây không chỉ là con số thống kê mà là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của hệ sinh thái công nghệ số, cho thấy doanh nghiệp đang thực sự trở thành lực lượng trung tâm thúc đẩy CĐS trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình phát triển doanh nghiệp công nghệ số vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn. Quy mô phần lớn doanh nghiệp còn nhỏ, thiếu nguồn lực để đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Nhiều doanh nghiệp chưa đủ sức tham gia các dự án lớn hoặc phát triển sản phẩm có thương hiệu mạnh. Hạ tầng dữ liệu dùng chung chưa đồng bộ, dẫn tới việc khai thác dữ liệu chưa hiệu quả.

Để vượt qua những thách thức hiện hữu và tạo nền tảng phát triển dài hạn, Thanh Hóa đã xây dựng định hướng chiến lược đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 30 - 35% GRDP, đồng thời hình thành trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp công nghệ cao và một hệ sinh thái doanh nghiệp số hoàn chỉnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh tập trung đồng bộ nhiều nhóm giải pháp dài hạn. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm công nghệ. Các chương trình về phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, bảo hộ sở hữu trí tuệ, nâng cao chất lượng Quỹ phát triển khoa học - công nghệ được triển khai theo hướng sát thực tiễn, nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp CNTT.

Song song với hoàn thiện thể chế, tỉnh chú trọng thu hút các tập đoàn công nghệ lớn đầu tư vào tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như AI, bán dẫn, IoT và hạ tầng dữ liệu đám mây. Sự hiện diện của các doanh nghiệp dẫn đầu được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, tỉnh ưu tiên phát triển nguồn nhân lực số, đẩy mạnh liên kết với các trường đại học, học viện, xây dựng trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ số, đồng thời triển khai chương trình phổ cập kỹ năng số cộng đồng; góp phần tạo nền tảng cho kinh tế số phát triển mạnh mẽ.

Với cách triển khai đồng bộ và tầm nhìn dài hạn, Thanh Hóa đang tạo dựng nền móng vững chắc để doanh nghiệp công nghệ số trở thành lực lượng xung kích, đưa tỉnh bứt phá trong giai đoạn tới.

Bài và ảnh: Trần Hằng