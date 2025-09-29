Phát hiện vi nhựa trong xương người gây lo ngại về sức khỏe

Các nhà khoa học vừa phát hiện vi nhựa tồn tại trong xương người, làm dấy lên lo ngại mới về mức độ xâm nhập của loại hạt này vào cơ thể và những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng.

Các nhà khoa học phát hiện vi nhựa tồn tại trong xương người. Ảnh: Wion

Trong nhiều nghiên cứu trước đây, vi nhựa đã được tìm thấy trong não, tinh hoàn, dương vật và hệ tuần hoàn, thậm chí có thể gây tắc nghẽn mạch máu. Nay, việc chúng xuất hiện trong cả mô xương cho thấy mức độ lan rộng đáng báo động.

Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã tiến hành phân tích tổng hợp dữ liệu và xác nhận vi nhựa đã được phát hiện trong mô xương người. Các chuyên gia y tế cảnh báo, điều này có thể liên quan đến sự phát triển của một số bệnh lý về xương.

Tiến sĩ Rodrigo Bueno de Oliveira, đồng tác giả nghiên cứu, nhận định: “Mặc dù các bệnh chuyển hóa xương đã được nghiên cứu khá rõ, song chúng ta vẫn thiếu dữ liệu về tác động của vi nhựa đối với quá trình hình thành bệnh.” Ông kêu gọi cần có thêm nghiên cứu để làm rõ mối liên hệ nhân quả giữa vi nhựa và bệnh xương.

Theo các nhà khoa học, vi nhựa có thể ảnh hưởng đến khả năng sống của tế bào, thay đổi biểu hiện gen và kích hoạt phản ứng viêm. Đặc biệt, nếu xâm nhập vào xương và tủy xương – nơi sản sinh hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu – chúng có thể làm rối loạn chức năng tạo máu, đe dọa sức khỏe nghiêm trọng.

Bằng chứng từ nghiên cứu trên động vật cũng chỉ ra rằng việc nuốt phải vi nhựa có thể làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột và giảm số lượng bạch cầu, gián tiếp ảnh hưởng đến chức năng tủy xương.

Phát hiện này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động tiêu cực của nhựa. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), thế giới sản xuất hơn 500 triệu tấn nhựa mỗi năm, trong đó khoảng 22 triệu tấn thải trực tiếp ra môi trường.

Bích Hồng

Nguồn: Wion