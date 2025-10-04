Pháp: Thủ tướng Sébastien Lecornu nỗ lực xây dựng thỏa hiệp trong bối cảnh Quốc hội chia rẽ sâu sắc

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu khẳng định sẽ không viện dẫn điều khoản hiến pháp 49.3 để thông qua ngân sách 2026 mà không cần bỏ phiếu, đồng thời đề xuất áp thuế tài sản nhằm tìm kiếm sự ủng hộ từ phe đối lập. Động thái này được coi là nỗ lực xây dựng thỏa hiệp trong bối cảnh Quốc hội Pháp chia rẽ sâu sắc.

Thủ tướng Sébastien Lecornu (Ảnh: Alain Jocard/EPA)

Trong cuộc gặp lãnh đạo đảng Xã hội ngày 03/10, ông Lecornu đề xuất một loại thuế mới đánh vào tài sản tài chính, ngoại trừ tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh. Đây được xem là nhượng bộ nhằm phá vỡ thế bế tắc ngân sách, nhưng lãnh đạo đảng Xã hội Olivier Faure đánh giá là “chưa đủ”, đồng thời yêu cầu chính phủ xem xét lại cải cách hưu trí vốn được thông qua nhờ điều khoản 49.3.

Về phía đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN), bà Marine Le Pen hoan nghênh việc từ bỏ 49.3, coi đây là dấu hiệu “tôn trọng Quốc hội”, song cảnh báo ông Lecornu có nguy cơ sớm bị lật đổ nếu không thay đổi đường lối chính sách.

Điều khoản 49.3 cho phép chính phủ thông qua luật mà không cần bỏ phiếu, nhưng đối mặt với nguy cơ bị bất tín nhiệm. Dù được nhiều chính phủ tiền nhiệm sử dụng để vượt qua bế tắc, công cụ này bị chỉ trích là thiếu dân chủ. Thủ tướng Lecornu nhấn mạnh: “Trong một nghị viện vừa được đổi mới và phản ánh bộ mặt nước Pháp, không thể chỉ đơn giản ép buộc mọi việc.”

Ngoài đề xuất thuế tài sản, Lecornu để ngỏ khả năng điều chỉnh cải cách hưu trí và cam kết xây dựng chính sách thuế công bằng hơn, nhất là với nhóm 0,1% người giàu nhất. Tuy nhiên, ông bác bỏ “thuế Zucman ” do phe cánh tả đề xuất.

Giới phân tích nhận định việc từ bỏ 49.3 và mở rộng đối thoại cho thấy ông Lecornu đang thử sức với chiến lược dung hòa mới, đồng thời tìm cách khẳng định vai trò Quốc hội cũng như duy trì sự sống còn chính trị của bản thân.

Lên thay cựu Thủ tướng François Bayrou bị phế truất hồi tháng 9, ông Lecornu trở thành vị thủ tướng thứ năm của Tổng thống Emmanuel Macron trong vòng hai năm. Ông phải đối mặt với một nghị viện chia thành ba khối chính trị, không bên nào chiếm đa số, khiến việc thông qua ngân sách và duy trì sự ổn định chính phủ trở nên khó khăn.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, France24