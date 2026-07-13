Pháp phát triển đơn vị tác chiến robot ứng dụng AI

Quân đội Pháp đang đẩy nhanh chương trình phát triển các đơn vị tác chiến robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với mục tiêu hình thành lực lượng robot chiến đấu đầu tiên vào năm 2027. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra cách tiếp cận mới trong tác chiến hiện đại, đồng thời phản ánh xu hướng ứng dụng AI ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực quốc phòng.

Các sĩ quan quân đội Pháp xem xét các robot thử nghiệm được trưng bày trong sự kiện CoHoMa Challenge vào ngày 6 tháng 5. Ảnh: AFP.

Pháp là một trong những quốc gia đi đầu theo xu hướng này. Quân đội nước này đang triển khai dự án Pentreagon, nhằm xây dựng một trong những đơn vị tác chiến robot ứng dụng AI đầu tiên tại châu Âu.

Tại thao trường huấn luyện ở vùng Brittany, các kỹ sư, chuyên gia AI và binh sĩ đang phối hợp huấn luyện các robot mặt đất có khả năng tự nhận biết môi trường chiến đấu, tự di chuyển và phối hợp với các robot khác trong cùng đơn vị.

Theo quân đội Pháp, mục tiêu của chương trình không chỉ là phát triển những robot thông minh hơn mà còn xây dựng một hệ thống “AI tập thể”, trong đó mỗi robot có thể tự xử lý thông tin từ môi trường xung quanh, đồng thời chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với các robot khác để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, đơn vị robot chiến đấu đầu tiên của quân đội Pháp sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2027, gồm khoảng 15 robot mặt đất phối hợp cùng 60 thiết bị bay không người lái tự động.

Trong mô hình này, mỗi phương tiện sẽ đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau. Một số robot có thể vận chuyển hậu cần hoặc tiếp tế, số khác thực hiện trinh sát, triển khai đàn máy bay không người lái hoặc mang theo vũ khí và đạn dược chính xác để hỗ trợ lực lượng chiến đấu.

Quân đội Pháp huấn luyện cùng với nhiều loại robot khác nhau. Ảnh: CGTN

Bên cạnh việc phát triển công nghệ, dự án cũng đánh dấu sự thay đổi trong phương thức nghiên cứu và phát triển trang bị quân sự của Pháp. Thay vì xây dựng các yêu cầu kỹ thuật trong nhiều năm trước khi thử nghiệm, quân đội, các doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia AI đang cùng tham gia phát triển hệ thống ngay từ đầu, liên tục hoàn thiện phần mềm thông qua các cuộc thử nghiệm thực địa.

Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu, đồng thời giúp các hệ thống robot nhanh chóng thích ứng với những yêu cầu tác chiến thực tế.

Bích Hồng

Nguồn: WION.