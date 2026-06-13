Nga tăng tốc phát triển UAV ứng dụng AI và năng lực vệ tinh quân sự

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đang đẩy mạnh phát triển các loại thiết bị bay không người lái (UAV) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời mở rộng mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định hệ thống vệ tinh trong nước hiện không thua kém Starlink và có thể vượt trội ở một số lĩnh vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đang đẩy mạnh phát triển các loại UAV ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Tass

Phát biểu tại cuộc gặp với các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt nhân Ngày Quốc khánh Nga 12/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa năng lực quốc phòng và đầu tư mạnh vào các công nghệ quân sự thế hệ mới.

Theo ông Putin, Nga hiện đặc biệt chú trọng phát triển các loại UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) và UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Tổng thống Nga cho biết: “Công việc trong các lĩnh vực này đang được triển khai rất tích cực”. Ông nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Nga đang từng bước chuyển đổi thành một cơ quan công nghệ cao, với trọng tâm là ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ vào hoạt động quân sự.

Bên cạnh UAV, Nga cũng đang mở rộng đáng kể mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm nâng cao khả năng liên lạc, giám sát và hỗ trợ tác chiến. Theo nhà lãnh đạo Nga, nước này vừa phóng thêm 16 vệ tinh mới, song con số này vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển trong thời gian tới.

Ông Putin cho rằng hệ thống vệ tinh của Nga hiện đã đạt trình độ tương đương với Starlink - mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk phát triển.

Ông Putin cũng cho biết việc đối phó với UAV tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu của quân đội Nga. Theo ông, các cơ quan quốc phòng, công nghiệp và nhiều cơ quan dân sự đang phối hợp chặt chẽ để phát triển các giải pháp phòng thủ trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ thiết bị bay không người lái.

Theo nhà lãnh đạo Nga, việc đầu tư vào công nghệ quốc phòng tiên tiến, năng lực không gian và các hệ thống tác chiến mới sẽ tiếp tục là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển quân sự của Moscow trong thời gian tới.

Bích Hồng