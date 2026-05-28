Ông Zelensky khẩn thiết đề nghị Mỹ bổ sung tên lửa Patriot

Theo truyền thông quốc tế,Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã gửi thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội Mỹ, đề nghị Washington cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot nhằm tăng cường khả năng đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump hỗ trợ phòng không cho Ukraine. Ảnh: UPP.

Trong bức thư đề ngày 26/5, Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh Ukraine hiện gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ trong việc phòng thủ trước tên lửa đạn đạo. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi Mỹ hỗ trợ thêm tên lửa Patriot PAC-3 cùng các hệ thống bổ sung để bảo vệ các thành phố trước những đợt không kích ngày càng dữ dội từ Nga.

Trong bài phát biểu video hằng đêm hôm 27/5, Tổng thống Ukraine cho biết thêm việc một nguyên thủ nước ngoài đồng thời gửi thư tới cả Tổng thống Mỹ và Quốc hội Mỹ là điều hiếm thấy, song tình hình hiện nay đòi hỏi “những hành động nhanh chóng và hiệu quả”.

Ông Zelensky cũng khẳng định tăng cường năng lực phòng không là điều kiện then chốt để thúc đẩy tiến trình hòa bình với Nga. Ông nói: “Càng sớm bảo vệ được Ukraine trước các tên lửa đạn đạo, chúng ta càng sớm tạo điều kiện cho ngoại giao phát huy hiệu quả. Chừng nào Nga vẫn còn dựa vào tên lửa, họ sẽ chưa thực sự nghiêm túc với giải pháp ngoại giao”.

Lời kêu gọi của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Kyiv và Washington đang đối mặt nhiều thách thức. Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump từng cam kết nhanh chóng thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, các nỗ lực hòa giải do Mỹ dẫn dắt thời gian qua chưa đạt tiến triển đáng kể.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian được cho là rơi vào bế tắc, trong khi căng thẳng tại Trung Đông cùng cuộc xung đột liên quan Iran tiếp tục làm phân tán sự chú ý và nguồn lực quân sự của Washington.

Một khẩu đội tên lửa đất đối không Patriot được triển khai trong một cuộc tập trận đa quốc gia của Mỹ và NATO. Ảnh: AP.

Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết việc tìm kiếm đạn dược cho các hệ thống phòng không hiện nay “rất phức tạp”, do nhu cầu gia tăng từ nhiều khu vực khác, đặc biệt là các quốc gia vùng Vịnh.

Nguồn tin này cũng tiết lộ việc cung cấp vũ khí thông qua cơ chế PURL (tức Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine), sáng kiến do Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa ra nhằm cho phép các đồng minh châu Âu mua vũ khí Mỹ cho Ukraine, đang chậm lại đáng kể.

Theo giới quan sát, xung đột tại Trung Đông đã khiến lượng lớn đạn phòng không của Mỹ và các đồng minh được sử dụng để bảo vệ các căn cứ và cơ sở hạ tầng tại khu vực vùng Vịnh, từ đó làm gia tăng áp lực thiếu hụt nguồn cung đối với Ukraine.

Thúy Hà

Nguồn: AFP