Pháp: Hoạt động quân sự của Mỹ ở Caribe vi phạm luật quốc tế

Ngày 11/11, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Mỹ tại Caribe, cho rằng những hành động này vi phạm luật pháp quốc tế. Ngoài ra, Anh cũng thông báo tạm dừng chia sẻ tình báo với Mỹ do lo ngại dữ liệu này có thể bị sử dụng để hỗ trợ các cuộc không kích của quân đội Mỹ.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Pháp Barrot nói: “Chúng tôi quan sát với sự lo ngại các hoạt động quân sự ở vùng Caribe, vì chúng vi phạm luật quốc tế và vì Pháp có lãnh thổ hải ngoại tại khu vực này, nơi sinh sống của hơn một triệu đồng bào Pháp.” Ông nói thêm: "Do đó, họ có thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ sự bất ổn định nào gây ra bởi tình hình leo thang. Dĩ nhiên chúng tôi muốn tránh điều này."

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/11 cũng chỉ trích việc quân đội Mỹ tấn công các tàu nghi chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela, mô tả đây là những hành động “thiếu quy trình pháp lý”. Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh một thẩm phán ở Bỉ gửi thư lên Quốc hội để cảnh báo về tình trạng buôn lậu ma túy ở quốc gia châu Âu.

Trong diễn biến liên quan, trước đó, Anh không còn chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ về các tàu bị nghi buôn lậu ma túy ở vùng Caribe do không muốn liên quan tới các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và cho rằng những cuộc tấn công này là bất hợp pháp. Quyết định này đánh dấu bước rạn nứt đáng chú ý trong quan hệ hợp tác tình báo lâu dài giữa hai đồng minh thân cận, phản ánh sự hoài nghi ngày càng tăng của Anh về tính hợp pháp của chiến dịch quân sự mà Mỹ đang tiến hành quanh khu vực Mỹ Latinh.

Trước đây, các dữ liệu tình báo của Anh thường được chuyển tới Lực lượng Đặc nhiệm Liên ngành miền Nam đặt tại bang Florida, nơi phối hợp với nhiều quốc gia nhằm chống buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, ngay sau khi Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào tàu thuyền nghi buôn ma túy từ tháng 9, phía Anh ngày càng quan ngại rằng Mỹ có thể dùng thông tin tình báo mà London cung cấp để chọn mục tiêu. Các quan chức Anh tin rằng các cuộc không kích của Mỹ, vốn đã khiến 76 người thiệt mạng, đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, The Indian Express.

