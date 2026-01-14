Pháp ngăn Ukraine mua vũ khí của Mỹ, ưu tiên công nghiệp quốc phòng châu Âu

Trong nỗ lực củng cố năng lực quốc phòng tự chủ của Liên minh châu Âu (EU), Pháp đang vận động áp đặt các điều kiện đối với khoản vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine nhằm giảm việc mua vũ khí của Mỹ và ưu tiên công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: France 24

Theo đề xuất của Paris, phần ngân sách dành cho mua sắm vũ khí trong gói hỗ trợ này chỉ nên được sử dụng cho các nhà sản xuất quốc phòng trong EU.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, viện trợ của EU dành cho Ukraine cần đồng thời góp phần tăng cường năng lực quốc phòng châu Âu và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Tuy nhiên, Đức và Hà Lan phản đối cách tiếp cận này, cho rằng các hạn chế như vậy có thể làm suy giảm khả năng tiếp cận của Ukraine đối với những hệ thống vũ khí then chốt do Mỹ sản xuất, trong đó có hệ thống phòng không Patriot.

Hiện, các quốc gia thành viên EU và Ủy ban châu Âu vẫn đang tranh luận về các điều khoản cụ thể của khoản vay, vốn đã được các nhà lãnh đạo EU thông qua vào tháng 12, sau khi khối này không đạt được thỏa thuận sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để hình thành một gói hỗ trợ riêng.

Đức và Hà Lan cảnh báo các biện pháp hạn chế mua sắm vũ khí từ bên ngoài EU có thể gây trở ngại nghiêm trọng cho khả năng tự vệ của Kiev Ảnh: ABC News

Theo một quan chức cấp cao EU, khoảng 2/3 khoản vay 90 tỷ euro dự kiến sẽ được dùng để cung cấp vũ khí cho Ukraine, phần còn lại nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách thời chiến. Dự thảo kế hoạch cũng đưa ra các điều kiện nghiêm ngặt đối với việc Ukraine mua vũ khí từ Mỹ và các quốc gia ngoài EU.

Đức và Hà Lan cho rằng những điều kiện này là quá khắt khe. Berlin cảnh báo các biện pháp hạn chế mua sắm vũ khí từ bên ngoài EU có thể gây trở ngại nghiêm trọng cho khả năng tự vệ của Kiev, trong khi Hà Lan nhấn mạnh việc tài trợ cho các hệ thống then chốt như Patriot, F-16, HIMARS và ATACMS cần được duy trì trong khuôn khổ chương trình cho vay của EU.

Minh Phương

Nguồn: TASS, France 24