Thanh Hóa: 16 xã, phường thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành công văn số 8223/UBND-THĐT về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND cấp xã.

Theo đó, thống nhất thành lập 16 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND các xã, phường, gồm: Hạc Thành, Đông Sơn, Đông Quang, Nguyệt Viên, Quảng Phú, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Yên Định, Thọ Xuân, Sao Vàng, Xuân Lập, Hậu Lộc, Nga Sơn, Thắng Lợi, Trung Chính và Bá Thước.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường nêu trên, căn cứ các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận số 83-KL/TU ngày 29/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phương án sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan, thực hiện trình tự, thủ tục và quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc theo thẩm quyền.

Trong đó, việc thành lập phải đảm bảo đáp ứng các nội dung sau: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã phải tự chủ về tài chính, tự đảm bảo kinh phí hoạt động; đáp ứng về số lượng người làm việc (bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động), tiêu chí, điều kiện thành lập phòng theo đúng quy định; năng lực của Giám đốc quản lý dự án, cá nhân được giao phụ trách lĩnh vực chuyên môn của dự án và viên chức, lao động hợp đồng khác phải bảo đảm điều kiện theo quy định và phù hợp với vị trí việc làm.

UBND xã, phường chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng do UBND cấp xã là cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư và các dự án khác theo quy định của pháp luật về xây dựng; tham mưu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt hiệu quả, mục tiêu, chỉ tiêu đã được cấp có thẩm quyền giao.

UBND xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về việc thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc.

Khi cấp có thẩm quyền ban hành các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, phải kịp thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)